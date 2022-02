NHL e TikTok firmano un accordo di sponsorizzazione sui contenuti esclusivi

(di Emanuele de Laugier) – La National Hockey League (NHL) ha annunciato una nuova partnership con il gigante dei social media TikTok. L’accordo mirerà ad offrire una gamma di nuove esperienze ed attivazioni per i fan attraverso la piattaforma di video brevi, con la registrazione della National Hockey League Players Association (NHLPA) come account per fornire contenuti creati dai giocatori agli utenti del social network.

Inoltre, il contratto prevede anche una serie di attivazioni al di fuori della piattaforma, tra cui i due imminenti “Tailgate Parties” (eventi sociali che si tengono sopra ed intorno ai bagagliai aperti delle macchine) della NHL che si terranno all’aperto. In aggiunta, i due nuovi partner collaboreranno anche alla selezione degli artisti musicali per le “Stadium Series” del 26 febbraio a Nashville e per lo “Heritage Classic” di marzo in Ontario.

La star della musica country Walker Hayes, la cui canzone “Fancy Like” è stata un successo su TikTok lo scorso anno, è il primo nome confermato per lo spettacolo pre-partita alle “Stadium Series”. La performance di Hayes sarà trasmessa esclusivamente in live-streaming per i fan di tutto il mondo sull’account della NHL sulla piattaforma di video brevi.

La NHL, che ha 1.7 milioni di follower su TikTok e ha visto gli account delle sue squadre accumulare più di 546 milioni di visualizzazioni sulla piattaforma, ospiterà eventi simili anche durante i playoff della Stanley Cup di maggio.

“TikTok è una piattaforma di intrattenimento estremamente influente con un pubblico in crescita soprattutto tra la generazione Z. Sebbene gli highlights siano tra i nostri contenuti più coinvolgenti, attraverso questa partnership speriamo di raggiungere l’ampia comunità di TikTok con contenuti esclusivi che catturano la straordinaria esperienza dei fan durante le partite della NHL e durante gli eventi all’aperto, con anche video sullo stile di vita dei giocatori e sui concerti in live-streaming”, ha affermato Heidi Browning, capo del dipartimento di marketing della NHL.

La Lega di hockey americana aveva già lanciato una serie di contenuti su TikTok come “Hockey at Home” e “Fan Skills”, che avevano avuto una crescita significativa durante i lockdown per pandemia di Covid-19.