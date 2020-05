Y11 Sports & Media entra nel mondo del rugby. Acquista la franchigia gallese Ospreys

gruppo asiatico di marketing sportivo (con sede a Hong Kong con brand a Glasgow in UK), ha annunciato, nei giorni scorsi, di aver acquistato il club gallese di rugby degli Ospreys , franchigia dellaforte di un fatturato annuale di(fonte: Rugbymeet).fattura annualmente

La realtà asiatica è specializzata nella consulenza e nel supporto alle aziende che intendono utilizzare lo sport come strumento di comunicazione per migliorare le proprie vendite e conquistare nuovi clienti all’interno del settore sportivo.

Per concludere l’affare è stata creata la nuova holding “Ospreys International Group”. La Y11 Sports & Media ha acquisito il 75,1% del club gallese, mentre il restante 24,9% è saldamente nelle mani dei precedenti azionisti.

Per l’AD Y11 James Yandle “Da qualche tempo stavamo pianificando un radicale cambio di marcia e da quando sono iniziate le trattative ci sono voluti oltre 12 mesi di duro lavoro e pianificazione strategica per far nascere questa nuova partnership”.