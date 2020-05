Olimpiadi Tokyo 2021: stanziati 800 milioni di dollari per il rinvio

(di Linda Zanoni) – Il Comitato Olimpico Internazionale coprirà i costi aggiuntivi dovuti al rinvio delle Olimpiadi di Tokyo: in ballo ci sono ben 800 milioni di dollari (740,5 milioni di euro).

Qualche giorno fa, Thomas Bach (presidente del CIO – nella foto in primo piano) ha dichiarato che verranno pagati 800 milioni di dollari per il rinvio dei Giochi Olimpici, che si sarebbero dovuti disputare quest’estate. Come evidenziato dal quotidiano spagnolo Palco23, essi saranno spartiti nel seguente modo: 650 milioni di euro verranno stanziati per i costi legati all’organizzazione delle Olimpiadi, mentre i restanti 150 milioni saranno messi a disposizione per garantire l’attività delle Federazioni Internazionali e dei Comitati Olimpici Nazionali.

In merito alla possibilità di disputare le Olimpiadi di Tokyo 2021 senza pubblico, il numero uno del CIO ha fatto chiarezza: “Manca un anno e due mesi ai Giochi di Tokyo. È troppo presto per arrivare a delle conclusioni. La presenza del pubblico dipenderà dallo sviluppo della situazione legata al Covid-19: i consigli dell’Organizzazione Mondiale della Sanità saranno molto importanti”.