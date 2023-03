Infantino (FIFA): Visit Saudi non sponsorizzerà il Mondiale di calcio femminile 2023

E’ ufficiale. Visit Saudi, l’ente di promozione turistica dell’Arabia Saudita (nella foto in primo piano il logo aziendale) non farà parte del pool di sponsor dei prossimi Mondiali di calcio femminile, in programma in Australia e Nuova Zelanda (20 luglio-20 agosto 2023).

Nelle ultime ore Gianni Infantino, rieletto di recente presidente della FIFA, ha ammesso la presenza di interlocuzioni con Visit Saudi finalizzate alla sponsorizzazione del torneo. Secondo il dirigente elvetico non sarebbe stato un problema avere l’Arabia Saudita nel ruolo di partner di un Mondiale femminile in Australia/Nuova Zelanda, “perché la Fifa è un’organizzazione che riunisce 211 Paesi, e per noi sono tutti uguali“, oltre a ciò fa riflettere che già esistano 1,5 miliardi di dollari di scambi commerciali tra l’Australia e l’Arabia Saudita su base annua.

“Non ci sono problemi e nessun contratto – ha spiegato lo stesso Infantino -. Ci sono discussioni e vogliamo vedere come possiamo coinvolgere nel futuro gli sponsor sauditi nel calcio femminile, e anche come possiamo coinvolgere gli sponsor sauditi nel calcio maschile. Lo stesso vale per quelli del Qatar…”.