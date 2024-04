WrestleMania XL per tutti: lo “Showcase of the Immortals” trasmesso in chiaro in Italia dopo 33 anni

Il cartellone evento di "WrestleMania XL" in programma al Lincoln Financial Field di Philadelphia nella due giorni del 6/7 aprile 2024

La due giorni di wrestling (6 e 7 aprile) più attesa dai fan di questo spettacolo di intrattenimento andrà in onda in differita su Dmax sabato 13 e domenica 14 aprile.

(di Davide Pollastri) – Trentatré anni dopo la notte di WrestleMania VII, trasmessa da Tele+2 (i cui contenuti diventarono a pagamento il 29 marzo 1992), il grande wrestling torna in chiaro sulla tv italiana. Con questa edizione, la WWE (l’agency di sport-entertainment statunitense, con un fatturato superiore al miliardo di dollari e un utile netto di 180 milioni) conta di superare gli incassi degli anni passati, una sfida tutt’altro che impossibile da vincere se pensiamo che i biglietti per le serate di quest’anno, in programma al Lincoln Financial Field di Philadelphia (il 6 e il 7 aprile prossimi), sono andati a ruba fin dal primo giorno di prevendita (oltre 90mila tagliandi per entrambe le serate, un numero capace di frantumare il record di 81mila presenze del 2023).

Il sold-out dovrebbe fruttare oltre 17 milioni di dollari (circa 15,7 milioni di euro), ai quali andranno aggiunti i ricavi provenienti dalle tv, dagli sponsor (tra i quali troviamo Wheatley American Vodka) e dal merchandising. Anche queste cifre, non lontane da quelle del SuperBowl o delle NBA Finals (eventi a cui WrestleMania è stata spesso paragonata), ci confermano che ci troviamo di fronte ad uno show “evergreen”.

Sabato 13 e domenica 14 aprile, con il commento di Luca Franchini e Michele Posa, i numerosi fan (giovani e meno giovani) dell’azienda di Stamford potranno seguire il 40° “Showcase of the Immortals” (nella foto uno dei cartelloni creati per promuovere l’evento) in prima serata su Dmax, la rete televisiva statunitense di proprietà del gruppo Warner Bros. Discovery.

Dei 13 incontri previsti, molti dei quali con un titolo in palio, i più attesi sono il single match per il Women’s World Championship tra Rhea Ripley e Becky Lynch, il single match per il WWE Intercontinental Championship tra Gunther e Sami Zayn, il derby in famiglia tra i fratelli Jey e Jimmy Uso, il tag team match con protagonisti The Rock e Roman Reigns da una parte, Cody Rhodes e Seth Rollins dall’altra, il single match per il WWE Women’s Championship tra Iyo Sky e Bayley, il Triple threat match per il WWE United States Championship tra Logan Paul, Randy Orton e Kevin Owens ed infine il Main event di questa edizione, ovvero il Single match per il WWE Championship e il WWE Universal Championship tra Roman Reigns e Cody Rhodes.