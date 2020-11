WORLD TABLE TENNIS: COCA-COLA E’ IL NUOVO OFFICIAL BEVERAGE PARTNER 

(di Daniele Caroleo) – Coca-Cola è diventato il nuovo “Official Beverage Partner” degli eventi della World Table Tennis (WTT) in Cina. Il paese asiatico, infatti, nel 2021 ospiterà il primo Grand Smash, la rassegna di livello più alto del tennis da tavolo. L’accordo con la Coca-Cola prevedere anche la copertura della showcase comptetition WTT Macao, durante la quale alcuni dei migliori giocatori del tennis da tavolo si affronteranno per aggiudicarsi il montepremi da 800mila dollari. I campioni del mondo in carica, Ma Long e Liu Shiwen, saranno tra i line-up dell’evento, che si svolgerà dal 25 novembre al 29 novembre 2020.

Coca-Cola in occasione del WTT Macao, ha ottenuto l’esclusiva per le categorie dell’acqua, delle bevande energetiche e delle analcoliche. Inoltre la sua partnership si unisce a quelle già sottoscritte con Galaxy Entertainment Group, che possiede e gestisce hotel e casinò a Macao, in qualità di “Presenting Partner”, ed LD Sports, a capo di una catena industriale completa nel mercato sportivo globale, in qualità di “Global Premier Partner”.