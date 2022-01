Vulpis: Vlahovic? Una scelta corretta di mercato, oltre che a livello economico in chiave futura

Marcel Vulpis (giornalista economico specializzato in sport-business), ex co-fondatore e direttore di questa agenzia giornalistica, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Radio Goal” su “Radio Kiss Kiss Napoli”: “Juventus-Vlahovic? Era già stato programmato un budget su questa e altre operazioni da parte del club bianconero, poi non possiamo escludere che ci siano delle cessioni nelle prossime finestre di calciomercato (quella invernale si chiude alle ore 20 di lunedì prossimo allo Sheraton San Siro di Milano, nda). Questo acquisto, soprattutto sotto il profilo economico, ha più senso di quello di CR7. E’ un calciatore (ex ACF Fiorentina), che, nel tempo, può essere venduto riuscendo anche a generare delle plusvalenze positive. Quando fu preso Cristiano Ronaldo fui uno dei pochi, tra gli addetti ai lavori, a dire di fare attenzione. La storia delle magliette vendute che avrebbero ripagato il contratto del portoghese è una “leggenda metropolitana”. E’ piaciuta ai giornali e ai giornalisti, ma poi non l’abbiamo trovata nei bilanci del club bianconero…La Juve può anche avere 209 milioni di rosso, ma avendo alle spalle l’Exor (holding finanziaria olandese, controllata dalla famiglia italiana Agnelli) non ha grossi problemi per il presente e il futuro. Il Napoli punta sempre ai conti in ordine? Lo scudetto, purtroppo, in Italia lo vince uno solo, la fortuna è che la Champions League è il vero campionato da vincere. Stimo Aurelio De Laurentiis, perché contrastare colossi come Inter e Juve non è facile; il Napoli non vincerà lo scudetto sul campo, ma, quasi ogni anno, conquista lo scudetto dei bilanci. Per questo se fossi un tifoso (a livello ideale) farei il tifo sicuramente per il Napoli e l’Atalanta”.