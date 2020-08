Vulpis (SE.it): Playoff nel calcio italiano? Primi a parlarne sette anni fa, ma non prendiamoci in giro!

(di Marcel Vulpis) – Da diversi giorni leggiamo di questa “nuova” idea dei playoff, per provare a rendere più equilibrato il format del campionato italiano. C’è però un errore di fondo. In primis non è una novità e poi l’idea dei playoff non deve nascere per fare dispetto alla Juventus, neo campione d’Italia, ma perché ci si crede realmente, ovvero per spettacolarizzare, finalmente, il prodotto calcio tricolore. Altrimenti l’idea, seppur perseguibile in linea di principio, rischia di sciogliersi come neve al sole.

Nello specifico poi ci fa piacere che il mondo dello sport si sia “svegliato” in termini di progettualità. Solo per la cronaca, noi di Sporteconomy, ne parlammo in un editoriale (a mia firma) il 4 marzo 2013. Avete capito bene, praticamente più di 7 anni fa. Il calcio italiano purtroppo non ha alcuna voglia e/o interesse a modificarsi. Dal 2013 ad oggi cosa è successo nel concreto? Nulla. Silenzio assoluto su tutta la linea. Neppure il piacere di aprire una qualsivoglia forma di dibattito tra addetti ai lavori. Se quindi l’obiettivo era di creare dibattito, intercettando i milioni di tifosi che “odiano” la Juve, il risultato è stato raggiunto. Per il resto, tra un mese quando si ripartirà nessuno ne parlerà più. E invece bisognerebbe discutere tra analisti e addetti ai lavori. Ma non per penalizzare il club piemontese, quanto piuttosto per rendere più spettacolare il finale di una lunga stagione sportiva.

Noi di Sporteconomy ci riproviamo: chi ha voglia “rilegga“ ciò che scrivemmo il 4 marzo 2013. Quel tema è ancora attuale. Noi siamo disponibili ad una discussione, ma con un spirito di prospettiva, oltre che di servizio , non certo per andare “contro” un club, che vince, meritatamente, da ben 9 anni. Ormai si può parlare di vera e propria “era Agnelli“. La Juventus ha giocato la sua partita (da 9 stagioni a questa parte); sono gli altri 19 club che dovrebbero farsi una serio esame di coscienza. Perchè è chiaro che ci troviamo a progetti sportivi (purtroppo) “fallimentari” da 9 anni a questa parte. Ma la colpa di questa situazione non è della Juventus. Per il resto, noi continuiamo a pensare che ci sia spazio per una super finale, stile “SuperBowl” a stelle e strisce. Allora sì che entreremmo in una dimensione di sports-entertainment moderno. Ma la dirigenza sportiva italiana ha il coraggio di intraprendere questa storia, invece di “fossilizzarsi”, come sempre. sui diritti tv?