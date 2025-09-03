Volley – Central Cargo si lega alla Emma Villas Codyeco Lupi Siena.

Central Cargo specializzata nelle spedizioni internazionali via aereo, mare, terra e ferrovia, servizi doganali e logistica entra nel volley maschile. La società, che ha sede a Prato, è nata quasi 13 anni fa da professionisti che operavano in questo settore da più di trent’anni.

Nel 2013 è nata la prima filiale a Jesi (Ancona), poi a ruota Carpi (Modena), in aeroporto a Malpensa, a Perugia, Dolo (Venezia), Livorno e Melzo (Milano). Nel 2021 l’azienda ha aperto un impianto logistico nel mantovano e attivato una presenza a Napoli. Nel 2022 è stata la volta di Central Cargo North America, con sede a Seattle e la prima filiale a Dallas. L’obiettivo è aprire altre strutture in Cina, Vietnam e Bangladesh, più avanti in Turchia.

Una realtà leader nel proprio settore, dunque, che già da anni collabora con i Lupi Pallavolo e che adesso entra di diritto nel novero dei jersey partner di Emma Villas Codyeco Lupi Siena (Serie A2 Credem Banca di volley maschile) per le prossime stagioni sportive. Il CDA della nuova realtà sportiva saluta questo accordo con enorme soddisfazione: è un’operazione che apre scenari di reciproca crescita e proficua collaborazione per un progetto ambizioso che ha bisogno di fiducia e di supporto.

Andrea De Zolt, Managing Director di Central Cargo: “Abbiamo rafforzato il nostro supporto perché vediamo crescita e nuove opportunità: l’abbinata Santa Croce–Siena ci ispira e ci motiva. Un tempo guelfi e ghibellini si sfidavano in rivalità; oggi, come in una partita di volley, quella stessa energia si trasforma in gioco di squadra per conquistare insieme punto dopo punto.“

“Siamo estremamente felici di confermare e consolidare la partnership con Central Cargo – dichiara Vittorio Angelaccio, direttore commerciale e marketing di Emma Villas Codyeco Lupi Siena. – C’è stata fin da subito grande sintonia con l’azienda pratese che ha intuito perfettamente le potenzialità del nostro nuovo progetto, quello di unire due realtà che, tramite un mix di storia, tradizione sportiva, passione e ambizione, mirano a gettare le basi per la costruzione di un polo del volley toscano, a raggiungere obiettivi sportivi importanti locali e nazionali, a garantire stabilità a questo meraviglioso sport in modo sostenibile soprattutto dal punto di vista economico e a creare nuove e stimolanti opportunità di business”.