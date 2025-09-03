Dolomia nuovo official partner dell’U.S. Sassuolo in Serie A.

L’U.S. Sassuolo Calcio, tornato quest’anno in Serie A, ha annunciato l’avivo di una partnership con Acqua Dolomia (brand di Sorgente Valcimoliana srl – il logo aziendale nella foto in primo piano), che diventa, da questa stagione, Official Partner del club neroverde.

Acqua Dolomia, eccellenza italiana legata al Parco Naturale delle Dolomiti Friulane, sarà a partire da questa stagione l’acqua ufficiale del Sassuolo Calcio per tutte le squadre, maschili e femminili.

La collaborazione si estenderà anche oltre il terreno di gioco: l’acqua oligominerale sarà infatti presente in tutte le Hospitality del Mapei Stadium, oltre alla visibilità bordo campo e in occasione delle conferenze stampa.

Giovanni Carnevali, Amministratore Delegato e Direttore Generale del Sassuolo Calcio, ha dichiarato:

«Accogliamo con piacere Acqua Dolomia tra i nostri partner. È un marchio che rappresenta qualità, autenticità e attenzione all’ambiente, valori che sentiamo molto vicini anche alla nostra filosofia di Club. Siamo convinti che questa collaborazione possa portare reciproca soddisfazione e contribuire a rafforzare ulteriormente il percorso di crescita del Sassuolo».

Federico Trost, Direttore Generale di Acqua Dolomia, ha commentato: “Siamo molto felici di annunciare la nostra collaborazione con l’U.S. Sassuolo Calcio. Questa partnership rappresenta una condivisione di valori che accomuna le nostre realtà e dimostra il nostro impegno nello sport. Siamo sicuri che insieme otterremo risultati significativi supportando l’ U.S. Sassuolo Calcio nel suo percorso di crescita e nei futuri successi’’.

Dolomia da diversi anni investe nello sport professionistico e olimpico, come nel caso, ad esempio, degli sport invernali (partner anche della campionessa di sci alpino Sofia Goggia) e della Federpesistica tricolore (FIPE).