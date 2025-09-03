MMA – Lopes-Silva match da cardiopalma per la “Noche UFC” del 13 settembre.

(di Davide Pollastri) – Per l’evento, in programma a pochi giorni dal “Día de la Independencia messicana“, si stimano ricavi significativi tra botteghino, sponsorizzazioni e diritti media.

Il 13 settembre 2025, il Frost Bank Center di San Antonio ospiterà la Noche UFC, con Diego Lopes e Jean Silva protagonisti del main event nella divisione featherweight. Lopes, attuale N.2 della classifica dei 66 kg, torna nell’ottagono dopo aver conteso il titolo mondiale ad Alexander Volkanovski in aprile, mentre Silva, decimo nella stessa categoria, si presenta per la prima volta in un incontro principale UFC con cinque vittorie consecutive, tutte ottenute per K.O. o sottomissione.

Con Lopes e Silva, la serata vedrà in azione altri cinque atleti provenienti dal Brasile: Joaquim Silva, Amanda Lemos, Alessandro Costa, Alice Pereira e Rodrigo Sezinando, finalista di The Ultimate Fighter 33. L’evento sarà trasmesso in Italia in esclusiva su Discovery+, che dal 2025 detiene i diritti UFC. La piattaforma offrirà telecronache e analisi curate da esperti come Alex Dandi, Giacomo Brunelli, Mara Romero Borella e Alessio Di Chirico.

Dal punto di vista economico, la Noche UFC conferma l’appeal dell’organizzazione anche fuori dalle piazze tradizionali come Las Vegas o New York. Il Frost Bank Center, con oltre 18.500 posti, offre un potenziale gate significativo: nei precedenti eventi UFC nella città texana gli incassi hanno oscillato tra 841 mila e oltre 2,1 milioni di dollari, con presenze comprese tra 9.200 e 16.000 spettatori. I ricavi complessivi della UFC non si limitano al botteghino: pesano soprattutto i contratti di distribuzione, le sponsorizzazioni centralizzate e le partnership globali con marchi come Venum e Crypto.com. Per gli atleti, le borse contrattuali e i bonus da 50.000 dollari per le migliori performance rappresentano una componente importante dei compensi, mentre il programma “Promotional Guidelines Compliance” garantisce ulteriori introiti legati all’apparizione.

Il match ha inoltre un peso significativo sul mercato delle scommesse, con Jean Silva indicato come favorito dai bookmaker, una condizione che aumenta la visibilità dell’evento e il coinvolgimento del pubblico. La combinazione tra una capienza consistente, l’interesse crescente per la UFC negli Stati Uniti e la formula della Noche UFC conferma la strategia dell’organizzazione di consolidare il proprio radicamento sul territorio, pur lontano dalle tradizionali capitali dello sport americano.

Se confermate, le cifre del botteghino e le spettanze degli sponsor confermeranno San Antonio come una tappa economicamente solida per la UFC, capace di generare ritorni significativi e di inserirsi in una strategia di diversificazione territoriale sempre più rilevante.