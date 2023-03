Volkswagen nuovo automotive partner degli Azzurri

courtesy of www.figc.it

Debutto di Volkswagen a supporto della Federcalcio italiana. Un contratto di durata biennale (fino appunto agli Europei 2024) che vedrà il marchio automobilistico tedesco (ha sostituito la “rivale” Fiat) al fianco degli azzurri e azzurre in occasione dei più importanti appuntamenti calcistici internazionali.

La partnership tra Volkswagen (coprirà il ruolo di “automotive partner”) e FIGC ha fatto il suo esordio in occasione di Italia–Inghilterra e proseguirà, nel prossimo biennio, con tutte le squadre azzurre (incluse quelle del futsal, beach soccer e di eSports). Non è un vero e proprio debutto assoluto per la divisione tricolore della casa tedesca (a sostegno, ancora una volta, della FIGC). Un’identica operazione commerciale infatti fu attivata durante la partecipazione degli azzurri al Mondiale di Germania 2006.