Ben Healy vince la 45ima edizione del GP Industria & Artigianato (UCI Pro Series)

Si è chiusa ieri pomeriggio a Larciano (Pistoia) la 45ima edizione del “GP Industria & Artigiano” (alla presenza del presidente della FCI, Cordiano Dagnoni). L’evento UCI Pro Series, in diretta su Rai Sport HD, è stato organizzato dalla UC Larcianese del presidente Gabriele Varignani (il progetto produttivo è stato affidato al gruppo NVP con la collaborazione della Lega del Ciclismo Professionistico, attualmente sotto il commissariamento dell’avvocato Cesare Di Cintio).

La kermesse, dopo 9 giri di un circuito molto impegnativo (per un totale di oltre 200 km), ha visto il successo all’arrivo dell’irlandese Ben Healy (22enne della EF Education-Easy Post), recente vincitore tra l’altro della tappa di Forlì in una “Settimana Coppi&Bartali” di cui è stato grande protagonista. E’ il quarto successo tra i professionisti arrivando in solitaria sul traguardo di Larciano. L’azione decisiva è arrivata al terzo passaggio sul Fornello, salita che ha caratterizzato questa edizione.

Dopo essersi avvantaggiato al penultimo passaggio, insieme ad altri 18 corridori dal livello medio molto alto (presenti al via 18 diversi team), Healy ha saputo cogliere il momento per attaccare. A poche centinaia di metri dallo scollinamento l’irlandese si è avvantaggiato sul gruppetto, beffando il Team UAE Emirates che aveva piazzato quattro uomini nell’attacco giusto e che stava facendo l’andatura in quel momento.

Sotto il profilo marketing la manifestazione ciclistica ha visto la presenza (oltre ai partner istituzionali come il comune di Larciano, la provincia di Pistoia e la Regione Toscana) del main sponsor Neri sottoli, con sede proprio all’interno di questo territorio (l’industria alimentare da oltre 70 anni è localizzata a Lamporecchio). Presenti, a supporto della kermesse toscana, anche i marchi Casamia, Gedac, Jolly Plastic, Cecchi logistica, Famac, MobilAnt, Coop Larciano, Euroevent, Pissei, Oma impianti, Far.Com, Big Time Givers, Fass, Villani & Partners, AgroSevilla, Fabo tape solutions, Gruppo E e Bartolozzi Assicurazioni.

ORDINE D’ARRIVO

1. HEALY Ben (EF Education-EasyPost) in 4:33:09

2. GHEBREIGZABHIER Amanuel (Trek – Segafredo) a 0:27

3. STEWART Mark (Bolton Equities Black Spoke) a 0:47

4. TESFATSION Natnael (Trek – Segafredo)

5. ULISSI Diego (UAE Team Emirates)

6. GROßSCHARTNER Felix (UAE Team Emirates)

7. TIZZA Marco (Bingoal WB)

8. GALLOPIN Tony (Trek – Segafredo)

9. SCARONI Christian (Astana Qazaqstan Team)

10. TONELLI Alessandro (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè) – fonte: Lega del Ciclismo Professionistico