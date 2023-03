Fileni nuovo fornitore ufficiale degli Azzurri (FIGC)

Nuova partnership per l’area marketing della Federcalcio italiana. Il gruppo marchigiano Fileni (l’azienda ha sede a Cingoli-località Cerrete Collicelli, in provincia di Macerata) ha annunciato sui propri canali social l’inizio del sodalizio commerciale (per i prossimi 4 anni) con la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) per la fornitura ufficiale di carni alle nazionali azzurre.

“Per i prossimi quattro anni – si legge nella nota aziendale – accompagneremo gli azzurri durante le partite, gli allenamenti e gli eventi principali, e i nostri prodotti saranno inseriti nel piano alimentare e nutrizionale degli atleti, grazie al ruolo rilevante delle carni bianche nella dieta sportiva”.

Fileni impiega direttamente più di 2mila dipendenti, coinvolgendo nell’indotto altre 1.500 persone (il fatturato, nel 2021, è arrivato a superare i 500 milioni di euro). E’ la 3a forza del settore biologico in Italia, la 1a in quello del cosiddetto “pollame bio“.