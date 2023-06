Castiglione del Lago pronta per i VIM Campionati Italiani di Endurance Open 2023

A Castiglione del Lago (Umbria) sono in corso di completamento gli allestimenti del grande villaggio dell’endurance nell’area verde dell’ex aeroporto Eleuteri. È qui che dal 15 al 18 giugno, per contendersi i 12 titoli dei VIM Campionati Italiani di Endurance Open 2023, si riuniranno ben 200 binomi provenienti da 8 nazioni: oltre all’Italia, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Cile, Croazia, Francia, Ungheria e Ucraina.

L’obiettivo del Comitato organizzatore è predisporre al meglio la logistica dell’evento e garantire le migliori condizioni di sicurezza e comfort ai 200 cavalli e cavalieri iscritti alla gara, ma anche ai tecnici, ai partner e al pubblico appassionato di cavalli e di sport a contatto con la natura che saranno presenti.

I numeri raccontano più di tante parole lo sforzo organizzativo messo in atto da Italia Endurance Asd in collaborazione con i Comuni di Castiglione del Lago e di Tuoro sul Trasimeno, la Provincia di Perugia e la Regione Umbra: 3.500 metri quadrati di strutture, 250 box per cavalli e 15mila chili di ghiaccio. Inoltre, 43 punti di controllo, 10 punti assistenza e ben 163 volontari disposti sullo splendido percorso, all’interno del Parco regionale del Trasimeno, suddiviso in 4 giri: 34,3 km (giro arancio), 31,4 km (giro bianco), 20 km (giro blu) e ancora 20 km (giro giallo).

VIM Campionati Italiani di Endurance 2023 Open sono un evento FISE, CONI e FEI organizzato da Italia Endurance Asd con il patrocinio di Regione Umbria, Assemblea Legislativa-Regione Umbria, Provincia di Perugia, Comune di Castiglione del Lago, Comune di Tuoro sul Trasimeno, Comune di Cortona, Università per Stranieri di Perugia, e il supporto del GAL Trasimeno Orvietano e di AFOR. VIM Spa è il title sponsor che dà il nome all’evento.