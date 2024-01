Visa accende il motore della scuderia RedBull F1

In concreto, il circuito interbancario porrà il proprio logo sulle monoposto di Verstappen e Pérez e sostituirà AlphaTauri nel ruolo di title sponsor della scuderia satellite che, dal prossimo gran premio del Bahrain (primo appuntamento del mondiale di Formula1 2024), si chiamerà “Visa Cash App RB Team”.

Per la squadra corse di Faenza, la nuova nomenclatura non sarà l’unica novità della stagione che sta per iniziare; dopo 18 anni, il Team Principal non sarà più Franz Tost, ma l’ex Direttore Sportivo della Ferrari Laurent Mekies.