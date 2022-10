Virtus Segafredo Bologna lancia con ChainOn.it i nuovi pacchetti sponsor “Premium Club Member”

Le Vu Nere diventano partner di ChainOn: a partire da oggi in vendita in esclusiva sullo sponsorship digital marketplace il pacchetto “Premium Club Membership“. Su ChainOn.it gli sponsor potranno approfondire l’opportunità, negoziare e sottoscrivere i contratti direttamente con il club emiliano grazie a blockchain e intelligenza artificiale.

Virtus Segafredo Bologna e ChainOn hanno siglato una partnership per la stagione 2022/2023, grazie alla quale, a partire da oggi, Virtus Pallacanestro avvia la vendita in esclusiva sullo sponsorship digital marketplace del pacchetto “Premium Club Membership”, un’opportunità per le aziende studiata appositamente per la commercializzazione attraverso la piattaforma, rivolta particolarmente alle microimprese e alle PMI, ma non solo, con un prezzo speciale, una numerosità limitata, con un avvio dell’accordo istantanea, che permetterà all’investitore di essere in campo già con la prima partita interna di Euroleague con il Monaco il 7 ottobre.

ChainOn è il marketplace delle sponsorizzazioni in cui investitori (aziende locali, nazionali e internazionali) e venditori (società sportive, federazioni, leghe, organizzatori di eventi), grazie ad algoritmi proprietari, intelligenza artificiale e blockchain si incontrano virtualmente in forma diretta, si scambiano informazioni, negoziano e siglano accordi. Il tutto all’insegna dell’innovazione, della trasparenza e del risparmio: le commissioni sulle compravendite su ChainOn sono il 97% in meno di quelle medie praticate dal mercato.

Virtus Segafredo Bologna è il 1° club della Serie A di basket a raggiungere un’intesa con ChainOn e a fruire di “Chainon Exclusive”, un nuovo servizio del marketplace che garantisce al venditore un sito personalizzato interno alla piattaforma, ad accesso esclusivo dei potenziali sponsor e dotato di una propria url. Per approfondimenti è possibile andare sul sito chainon.it e cliccare sul banner dedicato.

Luca Baraldi – CEO Virtus Segafredo Bologna ha dichiarato: “Virtus Segafredo Bologna è lieta di dare il benvenuto a ChainOn tra i nostri partners. Come Club siamo sempre molto attenti e pro-attivi verso le nuove tecnologie e l’innovazione. Siamo la prima Società di pallacanestro in Serie A a dotarsi di questa piattaforma e lo facciamo con la convinzione che, nel mondo sportivo moderno, sia ormai necessario attraversare le nuove frontiere digitali anche nell’ambito delle sponsorizzazioni. Insieme a ChainOn abbiamo intenzione di proporre nuove opportunità a chi vorrà accompagnarci in questo viaggio, e a chi vorrà interagire con noi in modo innovativo sfruttando i vantaggi che la tecnologia può offrire”.

Giovanni Palazzi – Founder e CEO di ChainOn ha spiegato: “Virtus Segafredo Pallacanestro è il club sportivo che ha dato più lustro al nome di Bologna in Italia e in Europa, uno dei più vincenti dello sport italiano, ritornato in pochi anni a competere e vincere ai massimi livelli in Italia e in Europa non solo sul campo di gioco ma anche nel marketing e nella comunicazione. Per questo, siamo orgogliosi della partnership tecnologica con Virtus Pallacanestro e felici di affiancarla in una operazione studiata appositamente per la commercializzazione disintermediata attraverso il marketplace ChainOn. Una modalità di offerta molto innovativa per il mondo della sponsorizzazione che apre una fucina di opportunità e territori inesplorati, per i club sportivi e per le piccole e medie imprese anche in fase di startup. Siamo orgogliosi che Virtus abbia condiviso con noi la visione di un mercato della sponsorship digitalizzato e disintermediato, che permetta alle partnership di essere più veloci, sicure, trasparenti, senza confini nazionali.”