Torna SuperFights Roma: sfida mondiale di kickboxing Faraoni (ITA) vs Joyner (AUS)

Torna nella Capitale “Superfights Roma”, l’evento più importante del circuito “pro” di kickboxing marcato Fight1.

Si tratta infatti del campionato del mondo ISKA tra Charles Joyner (Aus), il n° 1 in carica (cat. -95kg), e Mattia Faraoni (Ita), challenger ufficiale. Il match già programmato a Roma nello scorso giugno era saltato per un malore occorso a Faraoni la notte prima del match. L’organizzazione del promoter Carlo Di Blasi (nella foto sotto) ha programmato il match per sabato 26 novembre all’Atlantico live di Roma.

Il match sulla distanza delle 5 riprese da 3 minuti è valida per il titolo iridato cat -95kg della International Sport Kickboxing Association (ISKA) che metterà in palio la famosa cintura iridata resa celebre nel mondo dal film “Kickboxer” interpretato da Jean Claude Van Damme.

Per Mattia Faraoni in palio c’è piu di un titolo mondiale, c’è la voglia di riscatto di fronte al suo pubblico e che ora finalmente potrà soddisfare la voglia di tifare il kickboxer più amato d’Italia.

“Non so che dire – dichiara Faraoni– sono emozionato come un bambino. Appena il mio manager Di Blasi mi ha annunciato che la ISKA aveva dato l’ok per disputare nuovamente il titolo, sono ripartito carico a pallettoni ad allenarmi. A chi mi chiede come sto ora, la risposta è facile, raga venite a vedermi quando mi alleno! Sto benissimo e lo vedrete voi stessi e Joyner sul ring il 26 novembre”.

“Mattia oggi è in forma splendida- dichiara Di Blasi, presidente di Fight1 e manager di Faraoni (nella foto sotto) – e davvero ci aspettiamo che il match tanto atteso non deluda le aspettative, anzi, talvolta, più lunga è l’attesa è maggiore poi il piacere”.

CARD DI ECCEZIONE CON TANTI VIP BORDO RING

La card è pronta e sarà annunciata a breve, ma già si parla di campioni come Roberto Oliva, Intercontinentale ISKA, Musta Haida, mondiale ISKA, Cristian Guiderdone, mondiale ISKA ed Eddy Ruiz mondiale IMTF .

Il ring sarà pieno di star del fighting, mentre a bordo ring ci si aspetta la replica di quanto già visto nelle passate edizioni di Superfights con personaggi come Cristian De Sica, Barbara D’Urso, Asia Argento, Maccio Capatonda e tanti altri.

I PARTNER UFFICIALI

Partner di Superfights Roma sono Tsunami Nutrition, già fornitore ufficiale delle nazionali di Fight1, in qualità di presenting sponor, Leone Sport quale partner tecnico ufficiale, wide srl gold sponsor e infine ‘’The Shadow project’’ onlus dedita all’assistenza alle donne vittime di violenza promossa dalla campionessa del mondo Gloria Peritore (nella foto sotto).

SUPERFIGHTS ROMA

sabato 26 novembre 2022

Lead card h. 18.00

Main card h. 20.00

Biglietteria boxol.it