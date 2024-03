VERSO WEMBLEY: I FATTURATI DELLE 8 REGINE D’EUROPA IN CHAMPIONS LEAGUE

La fase a eliminazione diretta della Champions League 2023-24 ha emanato i suoi primi verdetti. Alle italiane non è andata bene, visto che la Lazio è stata eliminata dal Bayern Monaco, il Napoli ha perso a Barcellona salutando la competizione e anche l’Inter ha detto addio ai sogni di riportarsi in finale cadendo a Madrid contro l’Atletico.

Le otto regine d’Europa, quelle che si sono qualificate per i quarti di finale, sono le seguenti: Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, Atletico Madrid, Arsenal, Barcellona, Psg e Borussia Dortmund. Venerdì si è svolto il sorteggioche ha delineato anche il tabellone delle semifinali, fruttando come esito i seguenti scontri: Real Madrid-Manchester City, Arsenal-Bayern Monaco, Atletico Madrid-Borussia Dortmund e Psg-Barcellona.

Già da tempo è possibile avanzare il proprio pronostico dando un’occhiata alle quote vincente Champions 2024 e per farlo può essere utile dare un’occhiata anche ai fatturati delle otto squadre, in un calcio sempre più dominato dal potere economico sul calciomercato. Seguiremo la classifica dei ricavi stilata ogni anno da Deloitte, ovvero la Deloitte Football Money League relativa alla stagione 2022-23 e pubblicata nello scorso gennaio.

Balza subito all’occhio che le quattro squadre più ricche d’Europa siano tutte ai quarti di finale, visto che nell’ordine troviamo Real Madrid primo, Manchester City secondo, Psg terzo e Barcellona quarto. Saltiamo il Manchester United quinto e troviamo al sesto posto il Bayern Monaco, mentre per le altre tre squadre bisogna scendere ancora più giù: Arsenal decimo, Borussia Dortmund dodicesimo e Atletico Madrid quindicesimo.

Appare così interessante capire se i fatturati – dettati dall’incrocio fra ricavi da matchday, merchandising e introiti da diritti televisivi – rispecchino il valore sportivo delle squadre e quindi il pronostico dei quattro match in programma. Ebbene, in alcuni casi questo è vero, in altri un po’ meno.

Sicuramente il Real primo e il City secondo sono una buonarappresentazione plastica dell’attuale panorama calcistico europeo. La squadra di Ancelotti e quella di Guardiola(campione in carica) sono state indicate sin dall’inizio come le favorite del torneo e l’accoppiamento ai quarti di finale fa già sognare gli appassionati. Equilibrio, in questo senso, anche fra Psg terzo e Barcellona quarto: sulla carta appaiono leggermente favoriti i parigini di Luis Enrique, ma i catalani – all’ultimo anno di Xavi – vogliono ritornare sul trono del calcio europeo dopo anni difficili.

Un po’ meno veritiera appare la classifica rispetto agli altri due incroci. L’Arsenal decimo sembra più in forma rispetto al Bayern Monaco sesto, non tanto per il valore delle rose quanto per il momento che attraversano le squadre. I ragazzi di Arteta sono impegnati in una lotta appassionante in Premier League con Manchester City e Liverpool e giocano un calcio molto divertente, seguendo i dettami dell’allenatore. Un po’ meno avviene in Baviera, dove a fare da contraltare all’indubbio valore dei gicoatori c’è un rapporto difficile con Tuchel, che andrà via a fine stagione.

Lo stesso si può dire per l’ultima sfida. L’Atletico Madrid di Simeone parte più avanti – a dispetto di quanto dica la classifica – rispetto al Borussia Dortmund di Terzic, indicata come la squadra meno attrezzata delle otto. I Colchoneros sono reduci dall’impresa contro l’Inter e vogliono sfruttare l’entusiasmo per raggiungere un’altra finale con il Cholo, dopo quelle del 2014 e 2016.