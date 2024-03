Francesco Totti nuovo testimonial di Betsson.sport in Italia

Presentata a Roma l’iniziativa Betsson.sport con Francesco Totti, ex capitano dell’AS Roma, come brand ambassador. Un’operazione che nasce con l’obiettivo di supportare grandi e piccoli club sull’intero territorio nazionale.

Betsson.sport vuole dare visibilità a tutte le realtà sportive italiane, indipendentemente dal tipo di sport, dalla categoria, dal genere e dalle disabilità. Si tratta di un progetto di inclusione a 360 gradi per dimostrare quanto la passione per lo sport possa unire i “fan”, nonostante le diversità.

Sono già sei le società che fanno parte del Betsson.sport appartenenti a sei discipline diverse: Ortigia pallanuoto, Folgore Caratese calcio, Mens Sana Siena basket, Amatori Union rugby Milano, Volley Millennium Brescia e Betsson.Sport ASD Padova rugby. (fonte: Agimeg)