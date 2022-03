Vellotti (Tomeve’s): La partnership strategica con il Lecce calcio ci aiuterà a crescere nel settore dell’abbigliamento

Una immagine della collezione Tomeve's per l'US Lecce in questa stagione

(di Marcel Andrè Vulpis) – Un brand nato e sviluppatosi nel Salento sta crescendo prepotentemente, grazie anche ad una recente partnership con l’U.S. Lecce, impegnata in questa stagione nella “cadetteria” tricolore. Parliamo di “Tomeve’s”, azienda leccese fondata dall’imprenditore pugliese Enzo Vellotti nel 2018.

Una giovane e dinamica realtà di abbigliamento che si presenta sul mercato con uno stile elegante, ma non troppo formale, che si indirizza ad un target medio-alto. Si muove nel mercato del casualwear, ma è in grado di fornire prodotti anche a livello di pret-a-porter e ready-to-wear. Attualmente l’attività ruota attorno ad uno store monomarca nel cuore di Lecce (a via Liborio Romano, 8), ma l’azienda salentina, grazie anche all’e-commerce, si sta facendo conoscere in tutta Italia. Certamente la collaborazione con la squadra pugliese nel ruolo di “fashion partner” sta portando alla ribalta nazionale il marchio “Tomeve’s”, che sta sfruttando al meglio la piattaforma di visibilità e notorietà che solo il prodotto calcio può garantire ad un giovane marchio aziendale.

Sporteconomy ha incontrato il founder del brand salentino (Enzo Vellotti) per approfondire il progetto aziendale e la partnership sponsorizzativa.

1 – Vellotti, come nasce l’idea di legarsi al Lecce calcio arrivando a creare una linea di abbigliamento specifica per il team salentino?

R: Questa collaborazione parte da una scelta puramente di cuore e da tifoso. Poi è chiaro che non possono essere tralasciati anche gli aspetti puramente commerciali. Comunque tenacia, coraggio, passione, sono le caratteristiche che hanno sempre contraddistinto Tomeve’s , frutto di un lavoro costante di ricerche sviluppo di prodotti che conservano i requisiti fondamentali di territorialità ed appartenenza.

Questi sono gli ideali che ci accomunano. U.S. Lecce e Tomeve’s condividono la voglia di vincere, la voglia di lasciare il segno e di elevare il senso di appartenenza al nostro territorio. Per il Lecce abbiamo puntato su una divisa “nuova”, un’immagine di stile moderna adatta ad affrontare le sfide impegnative con il massimo del comfort possibile, senza rinunciare ad un livello di eleganza che rappresenti le fondamenta societaria.

2 – Quali sono gli obiettivi marketing e di comunicazione che vi siete dati all’interno di questa collaborazione strategica?

R: Per l’azienda è stata una scelta di marketing programmata e dettagliatamente studiata, che mira a più obiettivi. Siamo convinti, infatti, che questa collaborazione possa accrescere l’appeal e awareness del brand, oltre che rafforzare ulteriormente la conoscenza del marchio sul territorio del Salento.

Inoltre, negli ultimi anni, è sempre frequente che i club abbiano i loro cosiddetti fashion partner, formal wear partner o, talvolta, anche style partner personali, il cui scopo è principalmente quello di valorizzare, fuori dal campo, l’immagine dei calciatori e quindi della squadra, intesa come brand.

3 – E’ la prima operazione nel mondo del calcio e qual è il progetto di sviluppo del vostro marchio nel Salento e più in generale in Italia?

R: Sì, è la prima operazione nel mondo del calcio. Consideriamo quella con l’U.S. Lecce un punto di partenza. L’idea dello sviluppo del nostro brand oltre che nel Salento, dove abbiamo aperto uno store monomarca prima della pandemia, è focalizzata sul potenziamento dell’e-commerce e sull’apertura di altri negozi monomarca in altre città italiane (e non solo), in linea con il nostro concept e con una forte richiesta di prodotto made in Italy e soprattutto made in Puglia.

4 – Che tipo di asset di visibilità avete grazie a questa partnership con l’U.S. Lecce? Sarete presenti allo stadio con led, visibilità sui canali di proprietà del club?

R: Siamo già presenti allo stadio con led bordo campo, backdrop conferenze, e su tutti i dispositivi di visibilità presenti allo stadio. Il nostro marketing plan prevede l’utilizzo di più canali di comunicazione per valorizzare e rappresentare sia il nostro brand che l’U.S. Lecce. Inoltre sulle piattaforme che quest’anno ha lanciato il Lecce come “U.S. program“ oppure la “U.S. Lecce app”, dove sono visibili i nostri loghi e tutte le iniziative che svolgiamo in comune, come ad esempio video, shooting, report fotografici.

Peraltro, essendoci un ottimo feeling con l’area marketing del Lecce, siamo nelle condizioni di lavorare coordinati su più fronti, sia social che iniziative fuori dal campo.

5 – Quanto è importante legarsi ad un brand salentino, eccellenza nel mondo dello sport, riuscendo a sviluppare azioni e attività congiunte di co-marketing?

R: Per noi è importantissimo legarsi ad un brand salentino, ed è un grandissimo motivo d’orgoglio. Ci terrei particolarmente, con l’occasione, a ringraziare il presidente Saverio Sticchi Damiani, che ha fatto sì che, questo nostro obiettivo, divenisse realtà.

Il Lecce calcio è un brand di eccellenza nel mondo dello sport e del panorama calcistico, una squadra che merita di trovarsi in una serie diversa rispetto a quella in cui si trova adesso (la Serie B, nda). Quello che ci auguriamo è che questa partnership possa essere duratura e vincente. Abbiamo tante idee che stiamo sviluppando e tanti progetti in cantiere da condividere, per cui sarà entusiasmante continuare a sviluppare attività di co-marketing con questa squadra fantastica.