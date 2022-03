Gruppo Pediatrica nuovo official partner del Torino FC

Nuova partnership in casa Torino FC. Il club “granata” ha annunciato la collaborazione con Pediatrica, nuovo “official partner” del club.

Pediatrica (nella foto in primo piano) si posiziona nel format commerciale di cui fanno parte anche Ceat, Vivaticket, Angelico, Brc gas equipment, Massigen, Sator, REPX, Etjca, 958 Santero, Champion lubrificants. In totale la società guidata dal presidente Urbano Cairo ha stretto rapporto con 33 aziende partner, di cui 5 solo sulla maglia (Suzuki, n.38 Wuber, Edilizia Acrobatica, Fratelli Beretta salumi e il partner tecnico Joma Sport).

Gruppo Pediatrica sarà sponsor ufficiale di tutto il settore giovanile, supporterà atleti e famiglie con eventi, iniziative solidali e altre attività legate al tema del benessere. Azienda specializzata nello studio, sviluppo e commercializzazione di integratori alimentari per bambini, collaborerà insieme alla scuola calcio a marchio Torino FC per garantire una sana e corretta crescita dei giovani calciatori.