UNITED RUGBY CHAMPIONSHIP SCEGLIE LA ROC NATION DI JAY-Z PER RAGGIUNGERE NUOVI FAN

(di Lorenzo Di Nubila) – La United Rugby Championship (URC), una competizione annuale di rugby a 15 che coinvolge squadre professionistiche provenienti da Irlanda, Italia, Scozia, Sud Africa e Galles, ha stretto una partnership di consulenza strategica con Launa competizione annuale di rugby a 15 che coinvolge squadre professionistiche provenienti da, ha stretto una partnership di consulenza strategica con Roc Nation, l’agenzia di intrattenimento fondata dal rapper Jay-Z

Lo scopo della collaborazione è aiutare il torneo, precedentemente noto come Pro14, a raggiungere un nuovo pubblico attraverso iniziative mirate e attivazione creativa.Roc Nation aiuterà anche nello sviluppo di un gruppo consultivo per i giocatori dell’URC, che darà agli atleti l’opportunità di avere voce in capitolo nella promozione e nel marketing del gioco. La partnership arriva dopo che è stato annunciato il mese scorso che il Pro14 sarebbe diventato l’URC, con quattro club del Sudafrica che si sono uniti a squadre di Irlanda, Italia, Scozia e Galles.

“Roc Nation è all’avanguardia nello sport, nell’intrattenimento e nella cultura e crediamo che non ci sia partner migliore per aiutarci a raggiungere un nuovo pubblico e sviluppare nuove esperienze per i fan”, ha affermato Martin Anayi, amministratore delegato dell’URC. “Non vediamo l’ora che questa partnership ci aiuti a raggiungere le nostre ambizioni di diventare una lega forte e guidata da uno scopo in cui giocatori e fan possano avere voce e influenza”.