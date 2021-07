Sporteconomy-Spray for Life insieme in una nuova partnership strategica

Spray for Life "Official Supplier" dell'A.C. Chievo Verona

Diventa operativa la partnership tra l’agenzia Sporteconomy e la realtà aziendale “Spray for Life” per l’intera stagione sportiva 2021. La sede di produzione è a Padova, partita da un’idea di Davide Linguanotto (con esperienze professionali nel mondo della comunicazione), fondatore di questa realtà specializzata in sistemi certificati per il controllo degli ambienti ed eventi di ogni genere (con alti livelli di protezione). Uno dei prodotti di punta è il totem “SprayforLife”, composto da 3 dispositivi di ultima generazione:

termo scanner ad infrarossi: per il controllo della temperatura corporea con obbligo di mascherina;

per il controllo della temperatura corporea con obbligo di mascherina; nebulizzatore no touch: con sensore per il rilascio di spray igienizzante mani;

con sensore per il rilascio di spray igienizzante mani; nebulizzatore no touch: con sensore per il rilascio di spray igienizzante piedi, unico al mondo.

Sporteconomy ospiterà, nel corso del rapporto di collaborazione, i messaggi pubblicitari dell’azienda veneta, entrata in quest’ultimo anno (proprio durante i mesi dell’emergenza sanitaria) nel settore delle sponsorship sportive (a partire dal mondo del calcio, come nel caso del Venezia F.C. e dell’A.C. ChievoVerona).