Unidata e Viterbese calcio (Lega Pro) insieme per la digitalizzazione dello stadio Enrico Rocchi

(di Alessia Spolverini) – Unidata (Internet Service Provider di profilo nazionale) rinnova l’impegno preso ad aprile 2022 con la US Viterbese 1908. Il presidente del club di Lega Pro (da quest’anno nel girone C del campionato*), Marco Arturo Romano, aveva già dichiarato in occasione della siglatura della sponsorship, che “è un onore avere un partner importante come Unidata, una società quotata in Borsa che dà fiducia al club”.

Il punto di partenza dell’accordo era infatti sviluppare “dei progetti ed iniziare dei lavori per rendere lo stadio ‘Enrico Rocchi’ una struttura tecnologica”, con l’obiettivo di superare il digital divide presente nella città di Viterbo. Digitalizzazione all’avanguardia, posa della fibra ultra veloce FTTH, connettività, e sviluppo degli e-sports, dunque gli obiettivi raggiunti insieme in questi mesi di collaborazione, che proseguirà per tutta la stagione 22/23.

E’ per questo che in occasione dell’avvio della campagna abbonamenti la società gialloblù ha condiviso sui suoi profili social un invito ad attivare la fibra ottica di Unidata con pacchetti per i tifosi che potranno così usufruire di una serie di agevolazioni e promozioni.