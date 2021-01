Cinch nuovo sleeve sponsor del Tottenham Hotspur. Sarà visibile sulla maglia della prima squadra maschile e femminile

Cinch, portale specializzato nella compravendita di auto usate (al di sotto dei 7 anni di vita), con sede a Farnham (nella contea del Surrey), ha stretto un accordo pluriennale con il Tottenham Hotspur (attualmente 4° in classifica in EPL) per la sleeve sponsorship (sponsor di manica) della prima squadra maschile e femminile. Si stima che l’investimento su base annuale sia vicino ai 9 milioni di euro.

Cinch sarà presente anche all’interno del nuovo stadio degli Spurs con una serie di posizioni privilegiate e nel centro di allenamento. Oltre a ciò sono già allo studio una serie di iniziative (a livello digitale e allo stadio post pandemia) a supporto della fan base interessata al prodotto “used car”. La sponsorizzazione in esame è stata attivata per far crescere velocemente la visibilità e la reputation della piattaforma online.