Un fashion brand italiano per la selezione femminile del ManCity: è Salento Creazioni Moda

Manchester City Women's Football Club ha annunciato una partnership pluriennale con la casa di produzione italiana "Salento Creazioni Moda" (SCM). Il primo partner globale di abbigliamento formale della squadra "Women". Il collegamento vedrà le giocatrici indossare una collezione in edizione limitata cucita a mano in occasione della partita della "Barclays FA Women's Super League" contro il Manchester United all'Academy Stadium nel prossimo mese di febbraio. Nell'accordo Salento Creazioni Moda (con sede a Matino, provincia di Lecce) sponsorizzerà il prestigioso riconoscimento di giocatrice dell'Anno del Club (consegnato ufficialmente ai premi di fine stagione). Il brand salentino metterà in vendita (online sul sito ufficiale) una serie di capi destinati alle supporter del Manchester City Women's Fc.