Un concorso speciale per i 150 anni della SEF Virtus, storica polisportiva bolognese

Il 17 gennaio 2021 la Società Educazione Fisica Virtus (per tutti SEF Virtus) taglia un traguardo di assoluto prestigio: i 150 anni di storia. La Casa Madre bianconera, vanto per la città di Bologna, è un’istituzione sportiva tra le più antiche d’Italia e d’Europa, fondata nel 1871 come Società ginnica e diventata nel corso dei secoli una gloriosa polisportiva, che ha abbracciato le più svariate discipline e lanciato campionissimi di livello olimpico.

Virtus Pallacanestro è la sola sezione professionistica appartenente alla SEF, punta di diamante della storica polisportiva bolognese (ne fanno parte attualmente 7 sezioni, tra cui atletica, ginnastica, scherma e appunto basket).

È uno dei club più gloriosi e titolati d’Italia, potendo vantare nel proprio palmarès 15 scudetti, 8 Coppe Italia, 1 Supercoppa italiana e cinque trofei internazionali (2 Eurolega), oltre ad un settore giovanile d’eccellenza.

Le radici della società risalgono a cavallo del 1930, quando alcuni ragazzi provenienti dal mondo dell’atletica leggera bolognese diedero vita al primo nucleo della neonata Sezione di basket della V Nera (1933).

Il primo campionato ufficiale della Virtus risale al 1934, anno in cui vinse il torneo di 1° divisione, ottenendo la promozione in massima serie.

Come identità collettiva, la SEF Virtus è sempre stata un simbolo per Bologna, per i bolognesi, ma anche un punto di riferimento importante per tanti sportivi italiani. E proprio dal rafforzamento di questo legame che la Società intende partire per celebrare al meglio la storica ricorrenza.

Ecco quindi che la SEF Virtus intende chiamare a raccolta ogni sportivo e appassionato virtussino per la creazione del logo ufficiale dei 150 anni, dando vita ad un Concorso aperto a chiunque voglia partecipare.

Per non stravolgere una tradizione secolare, coloro i quali intendano mettersi alla prova nel progetto grafico devono attenersi ad alcuni requisiti minimi:

• Il marchio celebrativo ha come elemento centrale la “ V ”, che obbligatoriamente deve essere nera .

”, che obbligatoriamente deve essere . • La “V” deve sempre essere associata, come da logo ufficiale SEF, alle 4 Effe rovesciate a formare una croce romana, anch’esse nere.

rovesciate a formare una croce romana, anch’esse nere. • Per i bordi laterali ed interni del marchio, così come per il numero 150, possono essere utilizzati indifferentemente il tricolore, il blu Europa, l’oro o altri colori, previa adeguata spiegazione.

• Sono richiesti un marchio in positivo, uno in negativo (dunque entrambi in bianconero), e uno a colori.

Parallelamente, un secondo passaggio richiesto dal concorso riguarda l’indicazione di quattro termini che possano attualizzare il significato delle storiche “4 Effe” dello stemma virtussino (che simboleggiano le virtù di un perfetto atleta: Forte, Franco, Fermo, Fiero) senza modificarne però il senso.

Gli elaborati finali, insieme alla presentazione degli autori e al loro C.V., devono essere spediti all’indirizzo email info.sefvirtus@gmail.com entro il 31 ottobre 2020.

I marchi vincenti saranno svelati il 17 dicembre 2020, in occasione della presentazione ufficiale del programma delle celebrazioni.

Tra questi, uno sarà scelto come logo ufficiale di #Virtus150.