UN BLU MOLTO ACCESO CARATTERIZZA IL NUOVO KIT ‘AWAY’ REALIZZATO DA MACRON PER L’AUXERRE

Dopo la presentazione della nuova maglia Home, Auxerre, club francese che milita in Ligue 2, e Macron, sponsor tecnico dei “bleu et blanc”, hanno svelato anche il kit “Away” per la prossima stagione 2020-2021. La versione “Away” è in blu molto acceso ed è caratterizzata graficamente da strisce orizzontali embossate e tono su tono. Il collo è alla coreana e anche in questo caso backneck e tape siliconato sul fondo maglia sono personalizzati con la frase “JAMAIS NOUS SERONS, FIERS D’ETRE AUXERROIS”, così come nel retrocollo è applicata a caldo la la scritta A.J.AUXERRE.

Sul petto, a destra, il Macron Hero, a sinistra lo stemma dell’Auxerre. Gli shorts sono blu, così come i calzettoni che hanno il bordo superiore bianco. Bianco il Macron Hero al centro e l’acronimo “AJA” sul polpaccio.