MACRON E ARMINIA BIELEFELD HANNO SVELATO LE NUOVE MAGLIE PER IL RITORNO IN BUNDESLIGA1

L’Arminia Bielefeld, storico club tedesco che ha conquistato, dopo 11 anni di assenza, la promozione in Bundesliga1, e Macron, che dallo scorso mese di giugno è il nuovo partner tecnico dei ‘Die Blauen’, hanno presentato le nuove maglie che saranno indossate nella prossima stagione.

La maglia ‘Home’ 2020-2021 è nera con collo a V con bordi biancoblu. Bianca e blu è anche la banda diagonale, in stampa sublimatica, che rappresenta la caratteristica grafica di questa versione casalinga. Il backneck è personalizzato con etichetta nera sulla quale è stampato l’anno di fondazione del club: 1905.

Un’altra personalizzazione è presente nel tape interno al fondo maglia dove appaiono, ripetuti, il logo dell’Arminia Bielefeld e la scritta SPORTCLUB DER OSTWESTFALEN.

La nuova “Away” è invece bianca con le stesse caratteristiche tecniche e grafiche della Home. Il collo è a V con bordi blu e neri, come blu e nera è la banda bicolore diagonale presente nella parte anteriore della maglia. Il Macron Hero sul petto a destra, il logo dell’Arminia Bielefeld a sinistra, entrambi in stampa siliconata. La “Third” è arancione in ricordo della maglia indossata dal club, fondato nel 1905, che scese in campo per la prima partita in assoluto indossando una casacca arancione. La maglia ha il collo a polo bianco con spacchetto a V. I bordi manica sono bianchi in maglieria. Anche in questo caso sono presenti anteriormente due bande diagonali di un arancione più chiaro.

Il backneck e il tape sul fondo maglia sono personalizzati come nelle due versioni precedenti. I nuovi kit, realizzati in perfetta sintonia tra l’ufficio stile del brand italiano e lo staff del club, mantengono colori e simboli della storia e della tradizione del Club uniti all’alta qualità, alla tecnicità e al design del prodotto Macron.

Lo sponsor di maglia del club tedesco è il brand Schüco, che è anche title sponsor dell’impianto sportivo: la SchücoArena.