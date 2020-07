Ufficializzata la fusione PrenotaUnCampo-Playtomic. Nasce il leader mondiale delle prenotazioni sportive

PrenotaUnCampo è la prima piattaforma di booking online di centri sportivi a livello nazionale con più di 1.000 club prenotabili e 200.000 utenti.Il team italiano e quello spagnolo si uniscono per offrire la migliore esperienza tecnologica ai giocatori e centri sportivi di tutto il mondo.

PrenotaUnCampo e Playtomic hanno annunciato oggi la fusione, dando vita alla più grande piattaforma di prenotazione di sport al mondo, con presenza in 19 paesi tra cui Spagna, Svezia, Finlandia, Stati Uniti e Messico e più di 400.000 utenti in tutto il mondo.

La filosofia di entrambe le società è quella di applicare la migliore tecnologia al servizio del giocatore, che oltre alla prenotazione dei campi può iscriversi e partecipare a tutte le partite e attività del club grazie a un’esperienza unica di navigazione su app.

Il club avrà invece a disposizione il miglior sistema di gestione del proprio centro sportivo grazie all’unione delle tecnologie di PrenotaUnCampo e Playtomic e all’esperienza internazionale delle due società.

L’unione con Playtomic segna per PrenotaUnCampo un altro goal in un percorso costellato di soddisfazioni. In soli 5 anni il numero di prenotazioni è arrivato a toccare quota 100.000 mensili con più di 4.000 partite organizzate tramite la app nel solo mese di Giugno 2020.

A partire da un primo contatto nel 2017 a Madrid, le due società hanno costruito un dialogo che è sempre stato continuo fino alla decisione di unire le forze per diffondere tecnologia e sport in tutto il mondo Grazie a Playtomic un giocatore potrà prenotare un campo a Milano, Roma, Madrid, Barcelona, Stoccolma o New York con la stessa app e con lo stesso livello di gioco che usa in Italia. Playtomic permette di gestire le scuole, i tornei, tutte le partite del club e tutte le attività per i giocatori.

I Brand Ambassador di Playtomic nel mondo sono tre stelle del World Padel Tour: Marta Marrero (ranking mondiale numero 1), Ale Galan (numero 3) e Marta Ortega (numero 2).