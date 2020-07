Il Parma calcio parlerà qatariota. Nel CdA entra per la prima volta Guido Barilla

Il Parma calcio (club di Serie A) sta per diventare qatariota. Dietro l’offerta di acquisto c’è Al Mana Group, guidata dal businessma Hisham Saleh Al Hamad Al Man. La “famiglia” Al Mana possiede, attraverso fondi di investimento o direttamente, diversi luxury hotel in Qatar, a partire dal noto “W” Palm a Doha.

Il nuovo proprietario si impegnerà a versare 63 milioni in 5 anni per acquisire il 51% delle quote. Il restante 49% verrà regolato nello stesso arco di tempo (e in questa fase resterà sotto il controllo degli attuali proprietari). La trattativa dovrebbe concludersi nel mese di agosto (dopo il termine del campionato). Tra le novità l’ingresso dell’imprenditore Guido Barilla nel CdA. Nei primi 5 anni il management attuale del brand calcistico resterà all’interno della società.

Secondo quanto riporta Parmalive, circa 40 milioni di euro verranno versati direttamente alla cordata di imprenditori che, anni fa, si è occupata del rilancio della società ducale. La parte restante della cifra (23 milioni) servirà alle esigenze di budget della prossima stagione e finirà direttamente nelle casse del Parma. L’imprenditore qatariota (nella foto sotto – fonte), oggi impegnato nel luxury real estate (ma con una precedente esperienza nelle grandi superfici commerciali e vendita/import di marchi importanti dell’automotive), diventerà proprietario effettivo del club non prima però dei 5 anni.