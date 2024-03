Tour of the Alps (TotA) si allea con l’FC Südtirol (Serie B) e lancia il “Bike Day”

Non poteva iniziare meglio la collaborazione fra Tour of the Alps ed FC Südtirol: il Bike Day organizzato dalle due realtà sportive in collaborazione con FCI Bolzano sabato 16 marzo, in occasione dell’incontro allo stadio Druso di Bolzano fra FC Südtirol e Cremonese, ha infatti superato le aspettative della vigilia, portando oltre 200 tifosi a scegliere la bicicletta per assistere all’incontro di Serie B.

Agli habitué delle due ruote si sono uniti tanti nuovi ciclisti tifosi, motivati dal parcheggio biciclette custodito nell’area Lido, dalla speciale riduzione messa a disposizione da FC Südtirol per l’incontro in casa con il Cittadella del 20 aprile prossimo, e dai tanti omaggi e gadget firmati da Tour of the Alps e i suoi partner. Il successo dell’iniziativa è stato favorito anche dal mite pomeriggio di sole, ma rappresenta anche un importante segnale dell’ottima accoglienza della tifoseria bolzanina ad iniziative di mobilità alternativa.

Un pomeriggio iniziato con il giusto colpo di pedale è poi proseguito ancora meglio per i tifosi di casa, che hanno assistito ad un netto successo, certamente inatteso nelle proporzioni, della formazione sudtirolese sulla Cremonese, arrivata in città da seconda in classifica: 3-0 il risultato finale, con le marcature di Odogwu, Ciervo e Merkaj.

Proprio quest’ultimo era stato protagonista, all’intervallo, dello scambio di maglie che ha sugellato la collaborazione fra FC Südtirol e Tour of the Alps: il centravanti italo-albanese ed il Presidente di FC Südtirol Gerhard Comper hanno infatti consegnato la maglia numero 33 nelle mani del Presidente del GS Alto Garda Giacomo Santini e del ciclista altoatesino Matteo Bianchi, Campione Europeo su Pista, che hanno ricambiato con la Maglia Verde Melinda di leader del Tour of the Alps.