Dopo l’Atalanta il brand Plus500 si lega alla franchigia NBA dei Chicago Bulls

Plus500, gruppo fintech globale multi-asset che gestisce piattaforme tecnologiche di trading, ha annunciato un importante accordo di sponsorizzazione pluriennale con i Chicago Bulls, iconica squadra NBA e una delle franchigie sportive più affermate al mondo. Con questo accordo, Plus500 diventa global partner ufficiale dei Bulls. Il logo di Plus500 sarà il primo in assoluto a comparire in esclusiva sulla parte anteriore delle magliette e giacche di riscaldamento della squadra dell’Illinois, a partire dalla prima partita di pre-season dei Bulls allo United Center il 4 ottobre 2022.

Inoltre, Plus500 avrà anche accesso ai diritti di branding come “Official Global Online Trading Partner”, dando vita a una partnership davvero unica che vede una forte interconnessione tra le piattaforme trading digitale e lo sport.

La partnership quadriennale comprenderà vari elementi di marketing, iniziative per la comunità, contenuti social, eventi e altro ancora per promuovere la consapevolezza del marchio e portare avanti i principi fondamentali in comune: innovazione, cultura e successo.

“Siamo davvero entusiasti di diventare global partner ufficiale dei Chicago Bulls, una delle squadre più rinomate e di successo nella storia del basket. Ciò che rende questa partnership così potenzialmente preziosa è che Plus500 e i Chicago Bulls condividono una costante attenzione all’innovazione, una cultura ad alte prestazioni e un curriculum di successi. Con il recente lancio di TradeSniper, questa partnership aiuterà Plus500 a far conoscere il proprio marchio negli Stati Uniti, mentre continuiamo a diversificare la nostra offerta di prodotti globali e a far crescere la nostra presenza in questo importante ed entusiasmante mercato”. Michael Reinsdorf, presidente dei Chicago Bulls, afferma:

“Non vediamo l’ora di avviare la nostra partnership con Plus500 in questa stagione. Come i Bulls, Plus500 adotta un approccio innovativo per connettersi con le comunità di tutto il mondo. Tutto ciò ha reso questa partnership una conseguenza naturale”.

L’accordo di sponsorizzazione con la storica franchigia dell’NBA è il primo in assoluto negli Stati Uniti per Plus500, che si aggiunge a un’impressionante serie di importanti partnership sportive internazionali in mercati chiave in crescita, tra cui Atalanta B.C. in Italia, BSC Young Boys in Svizzera e Legia Varsavia in Polonia, oltre al passato accordo di partnership di 7 anni con l’Atletico Madrid in Spagna.