Torna Superfights Roma al Pala Pellicone il mondiale ISKA di Mattia Faraoni

Sarà il prestigioso Pala Pellicone l’arena dove si svolgerà il Campionato Mondiale ISKA (International Sport Kickboxing Association) di Kickboxing – Fight Code Rules con Mattia Faraoni.

Il popolare campione romano, reduce dalla vittoria per KOT contro il Campione tedesco Vadim Feger ad Aprile scorso a Roma affronterà il Campione Mondiale della categoria superiore Charles Joyner (AUS) per il Titolo Vacante -88,5 Kg.

Il precedente Campione in carica, lo spagnolo Albert Tapia, infatti, si è ritirato per dedicarsi alle MMA lasciando spazio all’australiano Joyner.

Il match, previsto sulla distanza dei 5 rounds da 3 minuti, si svolgerà venerdì 17 giugno al Pala Pellicone di Ostia nel tempio storico delle arti marziali essendo già la casa di sport olimpici quali lotta, Judo e Karate.

“È un grande momento per me.” ha dichiarato Mattia Faraoni “Io sono cresciuto guardando in TV i grandi campioni del mondo ISKA affrontarsi su tutti i ring del mondo.

La prima volta che ho visto una cintura del mondo ISKA è stata nel film Kickboxer con Jean Claude Van Damme e pensare che oggi quella cintura potrebbe essere mia mi fa venire i brividi! Disputare poi questo titolo a Roma, nella mia città, nel tempio delle arti marziali italiane il prestigioso Pala Pellicone è una ulteriore motivazione per me nel vivere questo bellissimo sogno.

“Niente mi elettrizza di più di arrivare a casa sua e rovinargli la festa!” ha risposto l’avversario Charles Joyner “Tutta la pressione è su Mattia! Il pubblico si aspetta tanto da lui e io sarò pronto a rubargli il palcoscenico […] Credo che lo metterò KO nel primo o nel secondo round”.

Ora per Mattia Faraoni è tempo di partire per l’Olanda dove si recherà per preparare il match con i giganti del ring.

Joyner, infatti, è alto più di due metri, mancino e solo in Olanda si trovano sparring partners di queste dimensioni.

Mondiali ISKA e tanti altri eventi di profilo internazionale.

La card prevede anche il Titolo Mondiale ISKA femminile -52 Kg tra la detentrice Gloria Peritore, Siciliana di origine, ma Romana di adozione e la Campionessa Spagnola Mireia Garcia.

A completare la card i migliori campioni di Spagna e Inghilterra contro l’elite dei campioni Fight1, l’organizzazione italiana che promuove gli sport da combattimento in Italia, tra i quali:

• Roberto “The Butcher” Oliva, Campione Intercontinentale ISKA,

• Paolo “Bum Bum” Cannito, Campione Europeo WKU.

• Hamza Imane, già Campione Mondiale WKU.

i vincitori della precedente edizione di Superfights Roma

• Leonardo Caputi,

• Andrea Storai,

Superfights Roma

Venerdì 17 Giugno 2022

Inizio Lead Card h 18:00

Inizio Main Card h. 20:00

Biglietti:

Tribuna 30 €

Bordo Ring non numerato 40 €

Prima fila numerata 100 €

Seconda fila numerata 80 €

Terza fila numerata 60 €

Prevendite disponibili su boxol.it

NB i prezzi si intendono al netto dei diritti di prevendita