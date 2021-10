Topps Company rinnova con l’UEFA come partner ufficiale

Topps Company ha annunciato l’estensione dell’accordo esclusivo con l’UEFA come “partner ufficiale” per tutto il mondo delle figurine e delle carte collezionabili, in un’intesa che comprende le più importanti competizioni per club nel continente europeo.

Oltre alla UEFA Champions League, la multinazionale da anni leader nel settore dei collezionabili sportivi si è assicurata infatti nuovamente i diritti della UEFA Europa League, della UEFA Women’s Champions League e in aggiunta della neonata UEFA Conference League.

Topps continua in questo modo ad allargare il proprio portfolio prodotti e compie un altro passo in un’ottica di innovazione e crescita, portando il mondo dei collezionabili ad un livello superiore. Con le necessarie autorizzazioni dei business partners coinvolti, dalla stagione in corso Topps creerà inoltre anche una versione dei prodotti collezionabili nella forma di Non-Fungible Tokens (NFTs).

Topps catturerà ancora una volta i momenti topici, i trionfi più importanti, e i migliori giocatori di calcio nelle sue figurine e nelle trading cards trasformando attimi indimenticabili in collezionabili unici ed iconici, che da questa stagione saranno disponibili anche in versione NFTs -.

Con un video emozionale e il suo claim “Momenti che ti restano impressi” Topps vuole continuare a raccontare tutti gli aspetti fondamentali per il brand: la sua connessione emotiva e l’apprezzamento dei fan, ottenuti tramite la creazione di un’innovativa e unica linea di carte collezionabili che creano ricordi per tutti i tifosi di calcio, da condividere in ogni parte del mondo.

Il commento dello Chief Marketing Officer Patrick Raush: “È grandioso poter offrire alla nostra community e ai tifosi di calcio di tutta Europa e di tutto il mondo non solo i migliori giocatori, ma anche i migliori momenti della prossima stagione. Come partner esclusivo della UEFA per carte collezionabili, non solo compiamo un enorme passo avanti nel nostro futuro insieme, ma portiamo anche i collezionabili ad un livello superiore.

Solo Topps offre prodotti sia fisici che digitali per la UEFA Champions League e per tutte le altre competizioni UEFA per club dalla stagione 2021/2022 in avanti”.

Una considerazione che si somma a quella di Dario De Ponti, Sales & Marketing Director Topps Italia: “L’estensione di questa partnership esclusiva con UEFA rappresenta un’opportunità importante per il mercato e i consumatori italiani, sia grandi che più piccoli. In Italia le competizioni UEFA hanno un’audience tra le più elevate d’Europa: poter trasformare le emozioni sportive dei fan in prodotti collezionabili di elevata qualità è sicuramente uno stimolo per espandere la presenza di Topps nel panorama distributivo del nostro Paese”.

Da 6 anni Topps è partner ufficiale della UEFA Champions League, della UEFA Europa League e della UEFA Women’s Champions League. Il business dei collezionisti è esploso ed ha avuto un’ulteriore crescita durante il periodo di pandemia da Covid-19.