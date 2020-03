Together as a team: al via il crowdfunding dell’Inter per la ricerca sul Covid-19 dell’ospedale Sacco di Milano

Together as a team. L’Inter scende di nuovo in campo nel contrasto al Coronaviru sattraverso una campagna global di crowdfunding, con l’obiettivo di coinvolgere non solo la Società nerazzurra ma anche tifosi e appassionati di tutto il mondo.

Il ricavato della raccolta fondi, lanciata oggi tramite Facebook, sarà devoluto al Dipartimento diScienze Biomediche e Cliniche dell’ospedale Luigi Sacco di Milano, centro di riferimento per le patologie infettive e le emergenze epidemiologiche. L’obiettivo della donazione è il finanziamento delle attività di ricerca dell’ospedale milanese, che sta svolgendo un ruolo fondamentale a livellointernazionale nello sviluppo del vaccino per il Covid-19. Un aiuto non solo per l’Italia ma per tutti iPaesi colpiti da questa emergenza sanitaria.

Il crowdfunding è organizzato in collaborazione con la Fondazione Francesca Rava – NPH Italia Onlus, in prima linea nell’affrontare l’emergenza Coronavirus in coordinamento con la Regione Lombardia (www.fondazionefrancescarava.org).

Alla campagna di raccolta fondi ha contribuito l’Inter nella sua totalità, dai giocatori della Prima Squadra, allo staff tecnico e ai dipendenti del Club che hanno donato in totale 500.000 euro. Inter apre ora ai suoi tifosi, ovunque nel mondo, l’opportunità di aderire alla campagna con una donazione.