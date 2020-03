Su TimVision in diretta tutte le partite per le qualificazioni a “UEFA eEuro2020”

Si inizia lunedì 16 marzo alle ore 16.30 con lo streaming della gara tra Italia e Ucraina. Su TimVision prendono il via le qualificazioni a Uefa eEuro2020 per la eNazionale TimVision PES. Si parte lunedì 16 marzo con i match di andata che vedranno la eNazionale italiana affrontare a colpi di joypad le eNazionali sorteggiate nel Girone “H”: Ucraina, Montenegro, Isole Faroe, Galles e Andorra. Il 30 marzo saranno invece giocate le cinque partite di ritorno.

Ogni sfida si disputerà al meglio delle due partite e la somma dei gol nelle due gare decreterà la vincitrice. I punteggi verranno assegnati come nel calcio giocato, 3 punti per la vittoria e 1 punto per il pareggio. Le prime classificate dei gironi si qualificheranno direttamente alla fase finale a 16 squadre che si terrà a Wembley il 9 e il 10 luglio, mentre le seconde classificate di ciascun gruppo verranno inserite in due nuovi gironi da cinque squadre, con le tre migliori di ciascun girone che accederanno alla fase finale.

Le partite saranno trasmesse in “diretta streaming” su TimVision a partire dalle ore 16.30, una non stop che permetterà di seguire tutti gli incontri degli “Azzurri”. TimVision, la tv di Tim, è disponibile su TimVision Box, smart tv, smartphone, tablet e pc (www.timvision.it). Sarà possibile seguire il torneo anche attraverso le piattaforme Instagram e Facebook di Tim.

Tim ha esteso a tutti i suoi clienti di rete fissa l’accesso gratuito a TimVision fino al 15 aprile (per chi non ha già attivato il servizio TimVision o TimVision Plus). Basterà registrarsi al linkhttps://www.timvision.it/page/tim-tv-per-te attraverso la connessione wifi di casa da rete fissa e accedere al mondo TimVision.