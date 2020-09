Tiscali nuovo Premium Partner dell’AS Roma

Tiscali, il primo operatore di telecomunicazioni ad aver portato Internet gratis in Italia e oggi Smart Telco, metterà in campo i propri servizi fornendo l’accesso alla connettività in fibra al Centro Sportivo di Trigoria, alla sede dell’Eur, allo Stadio Olimpico per le gare casalinghe dei giallorossi e alle altre strutture utilizzate dal club.

La società giallorossa lavorerà assieme a Tiscali alla realizzazione di iniziative esclusive per i tifosi giallorossi, al fine di offrire opportunità di accesso alla rete vantaggiose e trasparenti, in linea con i valori dell’azienda.

Il marchio Tiscali sarà visibile sui LED a bordo campo in occasione delle gare interne della squadra, al centro sportivo della squadra e, attraverso una presenza stabile e variegata, sui social network e nei digital media. Tiscali sarà inoltre partner delle Scuole Calcio AS Roma presenti sul territorio.

A suggellare l’accordo in diretta streaming nel pomeriggio di ieri, sul canale televisivo Roma TV, 213 del bouquet di Sky, sui canali social Facebook, Twitter e Youtube del Club, su Roma Radio e sul portale Tiscali.it, si sono collegati in videoconferenza Guido Fienga (Ceo AS Roma) e Renato Soru (Amministratore Delegato Tiscali), per rispondere alle domande dei giornalisti.