Estra si conferma sleeve sponsor di tutte le squadre “viola”. Sarà l’Energy Partner dell’ACF Fiorentina

Prosegue il rapporto di collaborazione che, da 11 anni, lega ACF Fiorentina ed Estra SpA, uno tra i maggiori gruppi italiani nel settore dell’energia gas e luce e nella distribuzione di metano e servizi energetici. Il marchio dell’Energy Partner continuerà ad essere presente sulla manica sinistra nei kit gara della prima squadra maschile. Da quest’anno Estra sarà anche sponsor di manica della Primavera e della Fiorentina Femminile per la stagione 20/21.

Dopo due stagioni al fianco dei giovani viola, con i successi e le due Primavera Tim Cup vinte, Estra ha deciso di sostenere anche la prima squadra femminile.

Il binomio sport e impresa rappresenta un elemento fondamentale nelle strategie di comunicazione del Gruppo Estra, per il quale le parole sport ed energia sono diventate sinonimi. Alla base c’è la comunione di valori che avvicinano l’azienda allo sport: dinamicità, spirito di gruppo, gioco di squadra, responsabilità. Grazie a Estra Sport Club, il gruppo non è solo protagonista del mondo del calcio ma da anni porta sostegno e risorse anche a sport e discipline minori, assicurando a migliaia di giovani la possibilità di proseguire la loro crescita in realtà virtuose che si prendano cura della loro formazione anche dal punto di vista umano e valoriale. Una visione che Estra condivide con il Settore Giovanile della Fiorentina e che da questa stagione abbraccerà anche il movimento del calcio femminile.

Alessandro Piazzi, AD di Estra, ha commentato: “Siamo fieri di aver rinnovato il nostro sostegno alla Fiorentina e di poter dare un ulteriore impulso allo sviluppo del calcio femminile. Una disciplina che è sempre più apprezzata da giovani e famiglie, specie sul nostro territorio, proprio grazie agli sforzi fatti dalla Fiorentina, il primo Club in Italia a credere nel potenziale di questo movimento”.

“Estra continua a sostenerci in un momento chiave della nostra crescita e lo fa in modo trasversale, scegliendo di essere al fianco della Fiorentina maschile, femminile e giovanile. Un rapporto così longevo e costruttivo, con una completa condivisione di valori alla base, rappresenta un importante supporto per i nostri progetti e ne siamo estremamente felici” ha dichiarato Joe Barone, Direttore Generale della Fiorentina.