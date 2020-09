Hublot e Italia Independent prolungano l’accordo per la creazione di collezioni eyewear

Hublot e Italia Independent hanno annunciato la firma di un accordo internazionale che sancisce il rinnovo dell’accordo di licenza fino al 31 dicembre 2024 per la creazione di “collezioni eyewear”.

Il rinnovo – firmato anticipatamente rispetto alla scadenza del precedente accordo – confermail rapporto di grande fiducia e stima creatosi in questi anni tra l’azienda produttrice svizzera del lusso e il marchio di moda e lifestyle fondato da Lapo Elkann.

La prossima collezione in licenza, che promette prodotti unici e distintivi in grado di combinare i valori portanti di entrambi i brand ed esaltarne il DNA, verrà svelata a febbraio 2021 e godrà di ampia visibilità all’interno delle Boutique dei due Brand, nei migliori ottici e fashion store del mondo.

Lapo Elkann fondatore e Direttore Creativo di Italia Independent ha dichiarato: “Sono felice, orgoglioso ed estremamente entusiasta della possibilità di continuare a disegnare e lanciare occhiali per Hublot, maison di orologeria tra le più prestigiose e apprezzate al mondo. Sono certo che lavorando insieme svilupperemo non solo prodotti unici di alta gamma ma troveremo nuove aree di creatività comune che permetteranno sperimentazioni ed innovazioni di prodotto con ricadute estremamente positive sia per Hublot che per Italia Independent”

Marco Cordeddu, CEO di Italia Independent ha aggiunto: “L’accordo di licenza rappresenta per Italia Independent un enorme attestato di stima da parte di Hublot e uno dei punti cardine ed asset fondamentale per la crescita dell’azienda. Quest’unione, da sempre brillante in termini di risultati, sintetizza al meglio l’anima dei due marchi – accomunati dalla passione per la contaminazione e la sperimentazione e da un design di carattere ed estremamente riconoscibile”.

Ricardo Guadalupe, CEO di Hublot ha commentato: “Il rinnovo dell’accordo di Licenza tra Italia Independent e Hublot rappresenta il coronamento di una collaborazione costruita negli anni. Le collezioni create in partnership tra le due Maisons riflettono perfettamente l’energia creativa dei due team, così come la costante spinta innovativa sia nella scelta dei materiali che nel design. Possiamo rilevare facilmente il DNA di Hublot – Technology, Lightness, Fusion – nelle nostre collezioni Eyewear”.