Tezos nuovo kit training sponsor del Manchester United: 120 milioni nell’arco di 6 anni

Il Manchester United (EPL) ha ufficializzato un nuovo sponsor di maglia. La piattaforma di blockchain “Tezos” è il nuovo partner ufficiale del kit training (sia delle rappresentative maschili sia di quelle femminili), con una partnership pluriennale (della durata di 6 anni) stimata attorno ai 20 milioni di sterline annui. Si stima che arriveranno nelle casse della società britannica non meno di 120 milioni.

Oltre alla sponsorizzazione diretta del training kit, Tezos si occuperà di fornire una fan experience dedicata ai tifosi del Manchester United sulla piattaforma online di fan engagment Web3. In una nota aziendale Man United ha dichiarato che la valuta digitale della blockchain di Tezos, il “tez”, verrà utilizzata per supportare le donazioni alla Manchester United Foundation (organizzazione che fornisce strumenti e possibilità educative ai giovani della comunità locale).

Victoria Timpson, responsabile delle partnership del ManUtd: “Questa è una partnership entusiasmante per il Manchester United perché ci avvicina ad una delle blockchain più avanzate, affidabili e sostenibili in un’area della tecnologia che promette di rivoluzionare davvero il modo in cui il club e i nostri tifosi potranno interagire. Siamo particolarmente lieti di collaborare con una delle blockchain più ecologiche, utilizzando una tecnologia efficiente dal punto di vista energetico che limita le emissioni di carbonio e abbassa i costi, con gli sforzi più ampi del club per promuovere la sostenibilità ambientale”.

Il kit di allenamento dei Red Devils dopo la scadenza, alla fine della scorsa stagione, con AON, multinazionale britannica di consulenza finanziaria, era rimasto completamente libero. La nuova maglia, prodotta dal fornitore tecnico Adidas, è stata già presentata sui social del club inglese e debutterà, nel match di sabato, contro il Southampton (in scena all’Old Trafford). La sponsorizzazione con Tezos si aggiunge all’accordo da 55 mln di sterline annui, siglato, ad inizio stagione, con il nuovo main sponsor, TeamViever (ha sostituito, dopo molti anni, il simbolo della Chevrolet al centro della maglia di gioco del Man United).