Tennis – Musetti fermato solo da un infortunio. Alcaraz è il nuovo principe di Montecarlo.

(di Carmelo Pennisi)* – Finisce la finale di un torneo di tennis prestigioso come quello di Montecarlo, e i giocatori, sconfitto e vincitore, si omaggiano e si ringraziano, augurandosi a vicenda ogni fortuna per il futuro. E’ il tennis, è il cuore di uno sport fatto di nobili sentimenti e famosi “gesti bianchi“. E’ squarcio di bellezza portato avanti in una esistenza da sempre contraddittoria. Questo fantastico sport dimostra ogni giorno che l’umanita’ puo’ essere migliore. La nobiltà d’animo e’ alla nostra portata.

Afferriamola ogni volta che possiamo. Lorenzo Musetti oggi ha perso, anche a causa di un infortunio capitato al secondo set. Poteva ritirarsi, ma ha deciso di rimanere in campo per non “sporcare” il momento unico e irripetibile di una finale. Ha cosi’ protetto fino alla fine, pur nel dolore fisico, l’attimo di felicità di Carlos Alcaraz. Suo avversario, non suo nemico. La filosofia dei “gesti bianchi”, comprende anche la promessa di rivedersi sul campo per la rivincita. La storia del tennis è piena di questi momenti. Il toscano Musetti ci ha reso comunque orgogliosi, e sicuramente sta cominciando un nuovo capitolo della sua storia sportiva (miglioriamo questa prima di servizio, però). Figlio della classe operaia, Musetti ha la sua tenacia e la classe innata (metrica letteraria sublime è il suo rovescio ad una mano) di chi sa come ogni riscatto sia possibile. Sapete, è proprio questo che l’arte ci promette ogni giorno. Al prossimo game, Lorenzo, e che il vento soffi sempre alle tue spalle!