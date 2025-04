UFC314 – Volkanovski si riprende la cintura dei “piuma”.

(di Lorenzo Vulpis) – Sabato scorso il Kaseya Center di Miami (struttura polifunzionale per eventi di musica, spettacolo e sport) ha ospitato l’ottagono di #UFC314, un evento che ha attirato l’attenzione, non solo per gli incontri sul ring, ma anche per la presenza di figure di spicco come il presidente USA Donald Trump e l’imprenditore-magnate sudafricano Elon Musk.​

Un pubblico d’eccezione

L’arena ha registrato il tutto esaurito, con oltre 18mila spettatori sugli spalti (per un risultato di botteghino superiore agli 11,5 milioni di dollari). L’ingresso del presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato accolto da un caloroso applauso, con il pubblico che ha intonato cori di “U-S-A!”. Accompagnato dalla nipote e da personalità come il tycoon di Tesla, X e Starlink Elon Musk (assieme al figlio), Trump ha interagito con figure di spicco presenti, tra cui il commentatore Joe Rogan, il campione di basket Shaquille O’Neal (ex L.A. Lakers e Miami Heat) e il CEO della UFC, Dana White.

I momenti salienti dell’evento UFC