Tennis – I numeri della 19ima edizione della title sponsorship di BNL BNP Paribas.

Si è chiusa la 19^ edizione della Title Sponsorship di BNL BNP Paribas a sostegno degli Internazionali BNL d’Italia. In un anno di ulteriori record per il Torneo al Foro Italico di Roma BNL BNP Paribas ha realizzato un palinsesto di iniziative con circa 20 eventi presso la propria Area Ospitalità, circa 100 relatori e più di 600 partecipanti.

Oltre 6.000 le persone, tra clienti e stakeholder, passate nella Lounge BNL e nell’area commerciale della Banca agli IBI.

Nei diversi meeting si è parlato di tennis come impegno comune a tutto il Gruppo BNP Paribas, ma anche di economia, imprese, tecnologie, intelligenza artificiale.

Tra gli eventi, si segnala la giornata agli IBI dedicata a 50 ragazze e ragazzi coinvolti in IncluCity, il Progetto di inclusione sociale di BNL BNP Paribas, che la Banca porta avanti da oltre un anno in quartieri difficili di Milano, Padova, Prato, Roma e Napoli. Ed ancora, la presentazione – in esclusiva per l’Italia – della ricerca europea realizzata da BNP Paribas in 8 Paesi su cambiamento climatico, transizione energetica e riqualificazione immobiliare.

BNL e le Società di BNP Paribas in Italia puntano sul tennis anche come veicolo di formazione e crescita per i giovani. Da 6 anni, in collaborazione con FITP, la Banca porta avanti “BNL Young Talent Program”, iniziativa del Gruppo finalizzata alla crescita e al sostegno di 20 ragazze e ragazzi in Italia ogni anno, favorendone anche l’inclusione economica con borse di studio.

Attività intensa anche sui social con oltre 300 contenuti veicolati attaverso l’account We Are Tennis, grazie a news sui campioni, immagini esclusive, approfondimenti e interviste.

We Are Tennis è la community tematica più seguita d’Italia, con oltre 1 milione e 800mila fan su Facebook (facebook.com/wearetennis.italia), mentre i follower su “X” (@wearetennisITA) sono oltre 61 mila e su Instagram (@WeAreTennisita) circa 46 mila.

Raggiunti i 250 mila follower sull’account ufficiale LinkedIn della Banca.

Appuntamento al BNL Italy Major Premier Padel, dall’8 al 15 giugno al Foro Italico. BNL BNP Paribas è title sponsor del Torneo, uno dei maggiori quattro a livello professionale su scala internazionale, rafforzando ulteriormente la partnership della Banca con FITP.