Si rafforza la partnership tra Cesena FC (Serie B) e Technogym.

Il ritorno in Serie BKT del Cesena FC ha segnato un consolidamento nella partnership tra il club romagnolo e Technogym. Con un accordo che ha aperto un nuovo ciclo nella storica collaborazione tra le due realtà, l’azienda cesenate di attrezzature per il fitness e sport si è infatti confermata “Official Training Partner” del Cavalluccio, accompagnando la preparazione della prima squadra a partire dalla pre-season, svoltasi nel ritiro di Acquapartita, per proseguire nel corso della stagione, divisa tra i centri sportivi di Villa Silvia e Martoranello, attraverso la fornitura delle attrezzature più moderne che hanno supportato il lavoro quotidiano in palestra dei calciatori bianconeri.

Da quest’anno il Technogym Center del Centro Sportivo del Cesena FC è stato, infatti, ampliato integrando alcune tra le più avanzate tecnologie per l’allenamento, tra cui Biostrength Rev, la linea dedicata alla riabilitazione e recupero, la Skill Line, per allenare le performance atletiche e Technogym Checkup, la stazione di valutazione corporea che, grazie all’IA, misura i parametri fisici e cognitivi per un allenamento personalizzato.

Technogym (www.technogym.com) ha rappresentato altresì, in continuità con quanto avvenuto nelle stagioni passate, il partner di riferimento nella raccolta di dati sulle performance atletiche dei calciatori bianconeri. Una prima attività di monitoring è avvenuta a novembre quando, in occasione di una delle soste del campionato per via degli impegni delle Nazionali, il Technogym Performance Lab ha ospitato una serie di sofisticati test metabolici, sulla forza e sulla biomeccanica del gesto, funzionali, dopo l’elaborazione dei risultati raccolti, alla preparazione di programmi di lavoro personalizzati.

Ma l’innovativo laboratorio (al quale si affidano già alcuni degli atleti, di varie discipline, tra più noti e vincenti del panorama internazionale) è stato una sede privilegiata durante tutto l’arco della stagione, grazie alle sue tecnologie più avanzate che hanno permesso a vari componenti della rosa bianconera di svolgere sessioni di allenamento mirate, costantemente monitorate dai preparatori atletici del Cesena FC.