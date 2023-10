Tennis & Friends – Salute e Sport al Foro Italico la prevenzione è giovane

Torna al Foro Italico, dal 13 al 15 ottobre, Tennis & Friends – Salute e Sport con l’obiettivo di veicolare la cultura della prevenzione attraverso lo sport e i corretti stili di vita. La manifestazione, che in 12 anni ha favorito 200mila screening gratuiti, quest’anno ha per titolo La prevenzione è GIOVANE, un invito a ragazzi e famiglie a prendersi cura della propria salute.

INFORMARE LE SCUOLE – L’evento prenderà avvio venerdì 13 alle ore 10. La mattinata sarà dedicata agli studenti delle scuole primarie e secondarie della Capitale e della Regione Lazio che verranno accompagnati attraverso dei percorsi educativi sui temi della salute e dello sport.

SCREENING GRATUITI E DONAZIONI DEL SANGUE – Sabato 14 e domenica 15 aprirà al pubblico con ingresso gratuito, dalle ore 10.00 alle ore 18.00, il Villaggio della Salute, in collaborazione con Salute Lazio che ha invitato, attraverso il coordinamento della Asl Roma 1, tutte le strutture sanitarie della Regione. Le Asl che hanno subito aderito costituiscono un percorso di screening completo, mettendo a disposizione oltre 500 professionisti, impegnati in 34 aree sanitarie con circa 190 postazioni, per offrire visite gratuite suddivise in 65 diverse specialistiche. Al Villaggio della Salute saranno presenti inoltre le autoemoteche per la donazione del sangue e le postazioni sanitarie adibite alla somministrazione delle vaccinazioni. I percorsi di prevenzione saranno garantiti anche da medici militari della Difesa all’interno del Villaggio Interforze.

SALUTE E SPORT – Sabato e domenica il Villaggio dello Sport accoglierà la Federazione Italiana Tennis e Padel insieme ad altre importanti Federazioni Sportive Nazionali che allestiranno spazi per avvicinare la popolazione alla pratica sportiva. Presenti i campioni di numerose discipline: tennis, padel, atletica leggera, ciclismo, danza sportiva, judo, lotta, karate, arti marziali, pesca sportiva e attività subacquee, pugilato, rugby, scherma, taekwondo, tiro con l’arco e volley. In questo ambito, inoltre, la Difesa propone un percorso di “Military Fitness”. Restando in tema di sport, sabato prenderanno il via sui campi numerosi tornei di padel e tennis. Sabato e domenica in particolare scenderanno in campo gli Ambassador di Tennis & Friends – Salute e Sport impegnati nei tornei Celebrities.

“Abbiamo voluto intitolare l’edizione 2023 ‘La prevenzione è GIOVANE’ perché i ragazzi sono il presente e il futuro, nonché i primi destinatari del nostro messaggio. È importante imparare fin da subito i corretti stili di vita, ovvero, seguire una alimentazione equilibrata e svolgere una regolare attività sportiva. I dati rivelano che il 30% dei bambini italiani fra gli 8 e i 9 anni è in sovrappeso o obeso. Per loro il rischio è di incorrere in una serie di problemi secondari, come malattie cardiovascolari, diabete di tipo II, ipertensione e dislipidemia. Lo stesso problema riguarda anche il 33% della popolazione adulta, per questo è importante ribadire come il moto sia necessario, così come eseguire esami periodici per tenere sotto controllo colesterolo e pressione arteriosa. Fare prevenzione, inoltre, non è solo doveroso per prendersi cura della propria salute, è anche un bene per tutta la società. Spendere infatti in prevenzione da parte del Servizio sanitario nazionale conviene in termini di riduzione dei costi destinati a ricoveri, trattamenti farmacologici e chirurgici. Solo per le malattie cardiovascolari in Italia i costi ammontano a oltre 41 miliardi di euro all’anno, un dato sopra la media europea. Una spesa che potremmo ridurre se facessimo più attenzione a prevenzione primaria e secondaria”, afferma Giorgio Meneschincheri, medico specialista in medicina preventiva, presidente della onlus Friends for health e docente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.

Quest’anno il Comitato tecnico scientifico della manifestazione, presieduto da Francesco Vaia, direttore generale della Prevenzione sanitaria del Ministero della Salute, è composto da Giorgio Meneschincheri, medico specialista in medicina preventiva, Giuseppe Quintavalle, commissario straordinario Asl Roma 1, Alberto Siracusano, direttore UOC Psichiatria e Psicologia clinica del Policlinico Tor Vergata di Roma, Federico Vigevano, direttore Area scientifica Neuroscienze dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, Egidio Fracasso, capo del 1° reparto-politica e organizzazione sanitaria dell’Ispettorato generale di Sanità militare, Fabrizio Ciprani, direttore centrale di sanità della Polizia di Stato, Marco Tardelli, Ambassador Onu, Massimiliano Raponi, direttore sanitario dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, Massimo Andreoni, professore emerito di Malattie infettive dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, mons. Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia accademia per la vita, Paolo Sormani, amministratore delegato e direttore generale della Fondazione Policlinico Campus Bio-Medico di Roma, e Nicola Pietrangeli, ambasciatore del tennis italiano nel mondo e presidente onorario di Tennis & Friends – Salute e Sport.

La cerimonia di apertura avrà luogo sabato 14 alle ore 11.30 alla presenza delle Istituzioni e delle Autorità sanitarie e militari. Veronica Maya, madrina storica della manifestazione, introdurrà sul palco la conduttrice Mara Venier per il taglio del nastro.

“La prevenzione è fondamentale per avere più salute, quindi meno malati in futuro, per garantire la sostenibilità del nostro servizio sanitario. Ringrazio gli operatori sanitari che in queste giornate si sono messi a disposizione per effettuare esami e screening gratuiti e ringrazio Tennis & Friends – Salute e Sport per l’impegno, a supporto delle Istituzioni al fine di diffondere la cultura della prevenzione, specialmente tra i giovani. L’attività fisica è importante nella gestione delle principali malattie croniche non trasmissibili: è uno strumento terapeutico per migliorare lo stato di salute fisica e mentale, per assicurare un maggiore benessere della popolazione e una migliore qualità della vita. Questa manifestazione è un segnale di grande attenzione alla prevenzione e dimostra come tutti possiamo contribuire alla tutela della salute individuale e della collettività”, dichiara il Ministro della Salute, Orazio Schillaci.

“Lo sport e la salute sono elementi strettamente collegati, ma devono rafforzare la relazione e possono produrre risultati migliori e più misurabili. Tennis & Friends – Salute e Sport ogni anno interpreta positivamente questa esigenza e dà un prezioso contributo, offrendo alla comunità la possibilità di fare screening sanitari gratuiti, sensibilizzando i presenti alla pratica sportiva, in chiave di prevenzione e cura. Il titolo di questa edizione, ‘La prevenzione è GIOVANE’, richiama proprio il principio che prendersi cura del proprio benessere deve diventare una buona pratica, a partire dai più piccoli, perché è la chiave di volta della nostra salute. La prevenzione non deve essere uno spot ma un approccio sistematico, da insegnare costantemente, a partire dai bambini. Da questo punto di vista, l’attività motoria, fisica, sportiva è un alleato vincente, per questo dobbiamo passare ai fatti, vincendo la sedentarietà, con i suoi danni e i suoi costi, per centrare l’obiettivo di condurre una vita sana, migliorare lo stile di vita, che incide per il 50% dei casi sull’insorgenza di patologie gravi. L’ingresso dello Sport nella nostra Costituzione deve fornire a ognuno di noi ulteriori e forti motivazioni per praticare sport in tutte le sue forme, coltivando la cultura del movimento, per riuscire a volersi bene, più di quanto normalmente riusciamo a fare”, afferma il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi.

“Vivere giornate in cui, da una parte si punta al benessere psicofisico attraverso la pratica sportiva e dall’altra si lavora alla prevenzione sanitaria, significa promuovere i valori e l’importanza di uno stile di vita sana ed attiva. Ecco perché Tennis & Friends – Salute e Sport va considerato come un ulteriore elemento di contributo in quello che è l’obiettivo di Sport e Salute: avere un Paese più sportivo, più attivo e quindi più sano”, commenta il Presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma.

“Sono grato a Tennis & Friends – Salute e Sport che, grazie alla fondamentale collaborazione con i vari attori istituzionali territoriali, prosegue nella direzione intrapresa, facendo del nostro movimento un elemento nevralgico nelle politiche adottate. Un’attività meritoria, testimoniata dall’accresciuto ricorso dei cittadini ai consulti offerti, segno inequivocabile di come questo progetto abbia saputo permeare la società entrando nelle case degli italiani, in qualità di fattore chiave di un processo ineludibile chiamato prevenzione, da soddisfare nella quotidianità per regalarsi nuove prospettive legate alla qualità e all’aspettativa di vita”, dichiara il Presidente del Coni, Giovanni Malagò.

“Promuovere la salute, la pratica dell’attività sportiva significa investire sui corretti stili di vita riducendo di molto il rischio che insorgano patologie sempre più diffuse, ad esempio quelle cardiovascolari. Tra il 2018 e il 2019 Tennis & Friends – Salute e Sport ha coinvolto oltre 10.000 studenti in attività di sensibilizzazione, mostrando quanto sia importante instaurare un dialogo con le giovani generazioni messe a dura prova durante gli anni della pandemia. Anche la Regione Lazio, rispondendo ad una sollecitazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha varato il progetto ‘Scuole che promuovono la Salute’ Le comunità scolastiche del nostro territorio, in accordo con le Asl competenti, si impegneranno a realizzare dei progetti e comportamenti volti a difendere e tutelare la salute pubblica. Quella di Tennis & Friends – Salute e Sport è una vera e propria vocazione per la prevenzione: in questi anni ha reso possibili oltre 200.000 screening gratuiti. Quest’anno sono sette le Asl coinvolte, coordinate dalla Roma 1. A ciascuna di loro, al personale sanitario e al commissario straordinario Quintavalle, va la riconoscenza mia personale e della giunta regionale del Lazio”, afferma il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

“Quest’anno siamo particolarmente lieti di contribuire a Tennis & Friends – Salute e Sport, la manifestazione che unisce sport e salute. Non solo mettiamo in campo i nostri specialisti per le vaccinazioni, la sana alimentazione e tanti altri servizi, ma l’intera sanità pubblica della Regione Lazio partecipa insieme a noi favorendo l’informazione e l’accesso alla rete del sistema sanitario regionale. L’adesione straordinaria è un segnale forte, perché insieme possiamo far capire a tutti i visitatori che la diagnosi precoce e tempestiva è spesso l’unica strada per garantire un percorso di guarigione completo o una qualità di vita migliore. Come sempre il concetto da ribadire è che screening e prevenzione sono la prima cura”, dichiara il commissario straordinario Asl Roma 1, Giuseppe Quintavalle.

“Lo sport aiuta la salute ed anche grazie ad una iniziativa lodevole come Tennis & Friends – Salute e Sport i temi della prevenzione e della cura del benessere psicofisico hanno conquistato negli anni la giusta attenzione che meritano. Come cittadini dobbiamo essere sempre grati all’impegno di tanti operatori e specialisti del settore che lavorano ogni giorno nelle strutture sanitarie e che in queste giornate del Foro Italico saranno presenti in gran numero. Come istituzioni abbiamo il dovere di continuare a investire nel nostro sistema sanitario e nella ricerca che, come si è visto nei momenti più difficili e drammatici degli ultimi anni, hanno rappresentato per le nostre comunità un punto di riferimento sicuro ed affidabile che ha consentito di uscire da un periodo drammatico. Continueremo a fare la nostra parte nel promuovere corretti stili di vita e facilitando il ricorso alla pratica sportiva che, soprattutto per i più giovani, aiuta ad avere comportamenti sani e nuove opportunità di inclusione sociale. Grazie ancora agli organizzatori di Tennis & Friends – Salute e Sport per la loro meritoria e instancabile attività”, aggiunge il Sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri.

“È con grande orgoglio che diamo il benvenuto a Roma all’edizione 2023 di Tennis & Friends – Salute e Sport. Una manifestazione sportiva diventata una meravigliosa bandiera per la salute e la prevenzione. In 12 anni questo appuntamento ha reso possibili ben 200mila screening. Solo l’anno scorso sono stati 26mila e quest’anno si punta a sfondare il tetto dei 30mila. Nella bellissima cornice del Foro Italico grazie a Tennis & Friends – Salute e Sport dimostreremo ancora una volta che la prevenzione può diventare veramente alla portata di tutte e di tutti in nome dello sport, che è il veicolo ideale per diffondere sane abitudini di vita e contribuire al benessere generale. Abbiamo sostenuto questa lodevole iniziativa con un’importante pubblicità istituzionale che ha interessato tutta la città e le scuole, dalle elementari alle superiori. Lo scopo è quello di diffondere la cultura della prevenzione e della pratica sportiva con il coinvolgimento delle nuove generazioni”, dice l’assessore a Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato.

Il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi, ribadisce ancora una volta il forte legame della Federazione con la manifestazione: “Siamo lieti di rinnovare il nostro supporto a Tennis & Friends – Salute e Sport, un’iniziativa che, col suo originale format, promuove nella maniera più efficace il rapporto tra pratica sportiva e prevenzione sanitaria, un tema che da sempre ci sta particolarmente a cuore. Manifestazioni come queste ci vedranno sempre impegnati in prima fila perché è importante che tutti sappiano bene quanto questi due aspetti siano cruciali per la salute di ognuno di noi”.

Molti gli Ambassador invitati a partecipare e a scendere in campo per la prevenzione, a partire dalla madrina storica, Veronica Maya e dal presidente onorario di Tennis & Friends – Salute e Sport, Nicola Pietrangeli: Adriana Volpe, Albano Carrisi, Anna Falchi, Amadeus, Andrea Lo Cicero, Anna Safroncik, Andrea Lucchetta, Antonio Cabrini, Anna Tatangelo, Barbara Palombelli, Barbara D’Urso, Beppe Convertini, Beppe Fiorello, Carolina Rey, Cecilia Rodriguez, Cristina Chiabotto, Daniele De Rossi, Dolcenera, Edoardo Leo, Filippo Bisceglie, Rosario Fiorello, Filippo Volandri, Flaminia Bolzan, Gabriella Carlucci, Gianni Rivera, Giampaolo Morelli, Gimmy Ghione, Giuliano Giannichedda, Ignazio Moser, Luca Zingaretti, Lillo, Ludovico Fremont, Luigi Di Biagio, Maria De Filippi, Marco Betello, Manuela Arcuri, Marco Tardelli, Marzia Roncacci, Massimiliano Ossini, Matteo Garrone, Max Giusti, Max Tortora, Milly Carlucci, Myrta Merlino, Monica Setta, Neri Marcorè, Noemi, Paola Perego, Paolo Bonolis, Paolo Morelli, Pierluigi Pardo, Pino Insegno, Roberto Ciufoli, Sebastiano Somma, Stefano Fiore, Raul Bova, Vincent Candela e Vittorio Brumotti.

L’ingresso al pubblico è previsto da Lungotevere Maresciallo Cadorna, angolo via Canevaro.

Tennis & Friends – Salute e Sport ha ricevuto il patrocinio di Parlamento Europeo, Commissione Europea, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Difesa, Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ministero del Turismo, Roma Capitale, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Stato Maggiore della Difesa, Sport e Salute SpA e CONI, Croce Rossa Italiana, Istituto per il Credito Sportivo; è sostenuto da Ministero della Salute, Ministero per lo Sport e i Giovani, Regione Lazio e si svolge in collaborazione con le principali Federazioni sportive italiane.

Partner: Eni, Fondazione Ania, Intesa Sanpaolo, Unindustria, Le Stagioni d’Italia – BF S.P.A., Pfizer, Federmanager/Praesidium/IWS, Aubay, BMW Roma, Copag, Head, MIR, Frecciarossa, CardioaCasa, Latte Sano, Robe di Kappa.

Media Partner: Corriere dello Sport, Il Messaggero

Media Partner Tv: Rai – Radiotelevisione Italiana

Radio ufficiale dell’evento: RTL 102.5