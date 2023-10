Nikiforova (Wizz Air): L’Italia è uno dei nostri mercati di riferimento e miriamo a costruire un forte legame tra il marchio WIZZ e i veneziani

(di Marcel Andrè Vulpis) – Il prossimo 22 ottobre si disputerà la 37ima edizione della Wizz Air Venice Marathon 2023. Il title sponsor dell’importante manifestazione sportiva internazionale è la compagnia aerea low cost “Wizz Air” (con sede nella città di Budapest). Sporteconomy ha intervistato Tamara Nikiforova, Corporate Communications Manager | Wizz Air Hungary Ltd. (member of Wizz Air Group).

1 ) Quali sono le ragioni marketing che vi hanno portato a scegliere di abbinare il vostro nome a quello della Venice Marathon 2023?

Volare e correre a tariffe basse hanno molto in comune: migliorano la vita delle persone mettendole in movimento, creando nuove esperienze essendo convenienti e facilmente accessibili a tutti. Wizz Air è sempre stata promotrice di uno stile di vita attivo e sponsorizza eventi di corsa dal 2015. Solo quest’anno, 60mila corridori si stanno sfidando con WIZZ. L’Italia è uno dei nostri mercati di riferimento e miriamo a costruire un forte legame tra il marchio WIZZ e i veneziani coinvolgendo la comunità locale e incoraggiando quante più persone possibile a partecipare ai nostri eventi di corsa in tutta Europa e oltre.

2) Quali iniziative state portando avanti con gli organizzatori per entrare in contatto con gli oltre 16mila partecipanti ai 3 eventi del format Venice Marathon?

Abbiamo lavorato a stretto contatto con gli organizzatori per coinvolgere i partecipanti e il pubblico locale. Ci rivolgiamo ai corridori della Wizz Air Venicemarathon attraverso una varietà di canali, tra cui social media, newsletter, influencer e molti altri. Il nostro obiettivo è fornire alle persone informazioni approfondite sulla nostra azienda e sul nostro marchio, in modo che acquisiscano una conoscenza più approfondita di Wizz Air e dei suoi servizi.

3) Più in generale sponsorizzate altri eventi sportivi in Europa?

Attualmente sponsorizziamo 9 eventi podistici in 7 paesi diversi. Ci impegniamo ad aumentare la nostra copertura geografica nei prossimi anni per rafforzare ulteriormente la presenza del nostro marchio e coinvolgere le comunità locali.

4) Ci racconta sinteticamente come si sta sviluppando il vostro brand in Europa e quali sono i mercati/rotte aeree in cui in questo momento siete più forti?

Wizz Air è la compagnia aerea in più rapida crescita in Europa e quest’estate abbiamo operato il 155% della nostra capacità pre-pandemia. Wizz Air si è espansa molto durante e dopo la pandemia e ora stiamo lavorando su questo. Wizz Air è molto forte nella CEE, ma ha una forte presenza anche in Occidente, soprattutto in Italia e nel Regno Unito, mentre si muove attivamente verso il Medio Oriente. Siamo sempre alla ricerca di opportunità e siamo entusiasti di portare nuove rotte leisure e VFR in Europa.

5) Ci fornisce anche un focus sul mercato Italia?

Avendo stabilito la nostra prima base in Italia solo tre anni fa, ora siamo la terza compagnia aerea più grande del Paese e garantiamo agli italiani opzioni di viaggio più convenienti e sostenibili, stimolando la concorrenza nel mercato. Inoltre, abbiamo recentemente annunciato il nostro più grande programma di sempre in Italia per l’estate 2024. Wizz Air assegnerà altri 4 aerei alle basi di Roma Fiumicino e Milano Malpensa, un investimento di 400 milioni di euro, mettendo sul mercato un totale di 30 aerei. Nuovi aeromobili arriveranno con 6 nuove rotte da Roma Fiumicino per Berlino, Amburgo (Germania), Alicante (Spagna) e Danimarca (Copenaghen) oltre che da Milano Malpensa per Parigi Beauvais (Francia) e Tenerife (Spagna), oltre ad un aumento di frequenza su 17 rotte esistenti. In totale, Wizz Air offre ora biglietti su quasi 230 rotte verso oltre 40 paesi dall’Italia, volando attualmente verso più di 90 destinazioni uniche, fornendo allo stesso tempo le tariffe per chilometro più basse agli italiani.