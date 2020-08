TEN main sponsor dello Spezia nei playoff Serie B

C’è un marchio del “food & beverage” che sosterrà l’AC Spezia nella finale playoff Serie B (2020). Evento calcistico che assegnerà l’ultimo posto per salire in Serie A nella prossima stagione. E’ “Ten”, main sponsor di maglia del club ligure favorito nel doppio confronto contro il Frosinone calcio (andata 16 e ritorno 20 agosto).

L’azienda, specializzata nella ristorazione e presente in tutto il Nord Italia, ha scelto l’AC Spezia per promuovere il proprio brand. Ha esordito sulle maglie delle “Aquile” in occasione della gara Spezia-ChievoVerona, 11ima giornata della Serie BKT 2019/2020.

“TEN” è parte di Hi Food Group, a sua volta partecipata da Event Beach, guidata dall’imprenditore Gabriele Volpi. Attualmente la catena “TEN” unisce 17 ristoranti presenti in 5 regioni italiane oltre alla Svizzera (Liguria, Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia e Sardegna). L’ultimo punto è stato inaugurato di recente a Porto Cervo in Costa Smeralda (Sardegna).