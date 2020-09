Teknofibra sostiene il progetto CIV e Superbike del Barni Racing Team

Il Barni Racing Team e Teknofibra, azienda leader per la fornitura di prodotti anticalore di ultima generazione, hanno stretto una partnership tecnica per la stagione 2020. Gli isolanti termici della società varesina sono così saliti in sella alle “rosse” del team bergamasco e contribuiranno a risolvere problemi di calore sulle Ducati Panigale V4 R in versione CIV e Superbike.

In particolare, il materiale va a rivestire il serbatoio e mantiene più bassa la temperatura del carburante, aumentandone la potenza e portando di conseguenza anche un vantaggio in termini di consumi; il prodotto protegge anche altre componenti vicine a fonti di calore come cavi elettrici e parti in carbonio.

Teknofibra è un marchio registrato che contraddistingue una serie di isolanti termici ed acustici capaci di risolvere problemi di calore in molteplici situazioni.